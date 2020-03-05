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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 30 медалей на турнире Aktobe Open

Фото Федерации таэквондо ITF Кыргызстана. Часть кыргызстанцев на турнире в Актобе

Кыргызстанцы выиграли 30 медалей на международном турнире Aktobe Open 2020 по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщила федерация данного вида спорта КР (президент Олег Лим).

Он прошел в Актобе (Казахстан) с участием более 400 спортсменов. Медали разыгрывались среди детей, кадетов, юниоров и взрослых. КР представили 30 таэквондистов из Бишкека, Токмака и Балыкчи. У них восемь золотых, шесть серебряных и 16 бронзовых наград.

Чемпионами в своих категориях стали Каныкей Кермалиева, Нурали Орозгулов, Аббас Алмазов, Алия Алмазова, Эркеайым Кыргызбаева, Адина Ромова, Ислам Рамазанов и Сырга Русланбекова.

«15 марта отправимся в Алматы на «Кубок южной столицы». В апреле — международный турнир в Чолпон-Ате, в мае — чемпионат Кыргызстана и турнир в Караганде», — добавили в федерации.

Ранее наши таэквондисты добились успеха на другом турнире в Казахстане.
Ссылка: https://24.kg/sport/145539/
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