У кыргызстанцев четыре медали на международном турнире по ушу

Фото @omurzhanovt. Часть сборной Кыргызстана на турнире по ушу-саньда в Москве

У кыргызстанцев четыре медали на международном турнире Moscow Wushu Stars — 2020. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Тагайбек Омуржанов.

Состязания проходят 24-29 февраля в Москве (Россия). За победу в нескольких дисциплинах борются около 900 спортсменов из 19 стран.

В контактных поединках (ушу-саньда) Кыргызстан представили пять спортсменов. Диербек Гапиров (весовая категория 52 кг) стал чемпионом. Милана Новикова (52 кг) и Камбар уулу Жумадыл (70 кг) заняли второе место. Каримжон Балтабаев (65 кг) — третий.

Это ежегодный турнир. В 2019-м наши спортсмены взяли золото, серебро и три бронзы.