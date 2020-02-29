12:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

У кыргызстанцев четыре медали на международном турнире по ушу

Фото @omurzhanovt. Часть сборной Кыргызстана на турнире по ушу-саньда в Москве

У кыргызстанцев четыре медали на международном турнире Moscow Wushu Stars — 2020. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Тагайбек Омуржанов.

Состязания проходят 24-29 февраля в Москве (Россия). За победу в нескольких дисциплинах борются около 900 спортсменов из 19 стран.

В контактных поединках (ушу-саньда) Кыргызстан представили пять спортсменов. Диербек Гапиров (весовая категория 52 кг) стал чемпионом. Милана Новикова (52 кг) и Камбар уулу Жумадыл (70 кг) заняли второе место. Каримжон Балтабаев (65 кг) — третий.

Это ежегодный турнир. В 2019-м наши спортсмены взяли золото, серебро и три бронзы.
Ссылка: https://24.kg/sport/145105/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец выиграл серебро на чемпионате мира по ушу-саньда
Великолепная тройка. Как бойцы из Кыргызстана готовятся к чемпионату мира
Кыргызстанцы выиграли пять медалей на международном турнире по ушу-саньда
У Кыргызстана три «золота» на чемпионате Центральной Азии по ушу
Кыргызстанец завоевал «бронзу» на Кубке мира по ушу-саньда
У кыргызстанцев шесть медалей на международном турнире по ушу-саньда
У кыргызстанцев две медали на Кубке Азии по ушу-саньда
Популярные новости
Кыргызстанцы победили на&nbsp;турнире по&nbsp;танцам в&nbsp;России Кыргызстанцы победили на турнире по танцам в России
Из-за коронавируса в&nbsp;Кыргызстане отменили крупные соревнования Из-за коронавируса в Кыргызстане отменили крупные соревнования
Российская фигуристка, которая зажигает не&nbsp;только на&nbsp;льду Российская фигуристка, которая зажигает не только на льду
Олимпиаду-2020 из-за коронавируса могут отменить Олимпиаду-2020 из-за коронавируса могут отменить
Бизнес
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
Миссия или мотивация? Как создать из&nbsp;компании место, откуда не&nbsp;уходят Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
Внимание, аукцион. На&nbsp;продажу выставлено нежилое помещение в&nbsp;селе Ленинском Внимание, аукцион. На продажу выставлено нежилое помещение в селе Ленинском
29 февраля, суббота
12:17
Маршрутки продолжают ездить на красный в Бишкеке Маршрутки продолжают ездить на красный в Бишкеке
11:49
Пьяный в Бишкеке разбил окно патрульной машины
11:34
В Бишкеке грузовой автомобиль врезался в магазин
11:26
У кыргызстанцев четыре медали на международном турнире по ушу
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 февраля