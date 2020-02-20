Сборная Кыргызстана по футболу осталась на 96-м месте в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Кыргызстана по футболу осталась на 96-м месте в обновленном сегодня рейтинге ФИФА.

Тройку лидеров составляют Бельгия (1 765 очков), Франция (1 733) и Бразилия (1 712). У Кыргызстана 1 240 очков.

Предыдущая версия рейтинга вышла 19 декабря. Сборная КР также занимала 96-е место. С того момента она матчи не проводила. До ближайшего поединка национальной сборной больше месяца — 31 марта она встретится с командой Мьянмы в отборе на чемпионат мира.

Наши соперники по отборочной группе занимают следующие места: Япония (1 500 очков) — 28-е, Таджикистан (1 152) — 121-е, Мьянма (1 081) — 136-е, Монголия (906) — 190-е.

В следующий раз рейтинг выйдет 9 апреля.