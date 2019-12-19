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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу за год потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу за год потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА.

Сегодня ФИФА представила последний рейтинг в 2019-м. В нем 210 команд. В тройке лидеров — Бельгия (1 765 очков), Франция (1 733) и Бразилия (1 712).

Кыргызстан (1 240 очков) — 96-й.

Предыдущий рейтинг вышел 28 ноября. В нем наша сборная занимала это же место. С тех пор она игр не проводила. А всего в этом году провела 11 матчей. Три выиграла, два завершила вничью и шесть проиграла, забив 19 и пропустив 17 мячей.

Отметим, что 2017 год Кыргызстан завершил на 115-м месте в рейтинге ФИФА, а 2018-й — на 91-м.
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