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Спорт

Где патриотизм, чиновники? Почему олимпийскую сборную оденет китайская фирма

В Кыргызстане удивлены, почему олимпийскую сборную оденет китайская фирма. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщила представитель отечественной компании Bigser Sport Оксана Львова.

По ее словам, 11 января фирма предложила бесплатно одеть олимпийскую сборную КР на предстоящих Играх-2020 в Токио. 30 января Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта объявило конкурс среди дизайнеров на парадную и спортивную экипировку.

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А уже 31 января Национальный олимпийский комитет заявил, что сборная Кыргызстана поедет на Олимпиаду в китайской экипировке.

«Посыпался шквал вопросов в нашу компанию. Патриоты в соцсетях удивлены, почему сборная едет именно в китайской экипировке. Официального ответа от чиновников по этому вопросу не последовало», — сказала Оксана Львова.

Как отмечается, компании Bigser Sport 29 лет. Она создает экипировку с национальной и олимпийской символикой, которая ценится в разных странах. Ранее в ней ездили на Олимпийские и Азиатские игры, универсиады, игры «Дети Азии». Во всех олимпийских деревнях экипировка вызывала интерес. Также Bigser Sport создает символическую одежду для болельщиков и развивает их культуру.

Другой представитель фирмы Назгуль Иманакунова заметила, что для производства каждого костюма подбирается соответствующая ткань. Компания использует только качественные материалы. В производство своей продукции внедряет все самое новое и интересное.

Еще один представитель Bigser Sport Наталья Мордвинцева сообщила, что надевала китайскую форму и считает ее не соответствующей уровню национальной сборной и Олимпийских игр. «К примеру, флаг Кыргызстана на кофте маленький, а логотип фирмы-изготовителя большой», — сказала она.

Оксана Львова подчеркнула, что между желающими бесплатно одеть олимпийскую сборную надо провести справедливый конкурс и тендер, а также обратиться в Госстандарт и выбрать качественную экипировку.

«Нам, как национальному бренду, необходимо, чтобы на международных мероприятиях спортсмены были представлены в национальных брендах. Этим мы заявляем о потенциале нашей страны», — добавила она.

24.kg
Фото 24.kg. Модели в костюмах Bigser Sport

Как отмечается, ежегодно 15 февраля Bigser Sport обновляет свою коллекцию. На днях выйдет коллекция «Легенда». На пресс-конференции представители компании показали образцы своей продукции.
Ссылка: https://24.kg/sport/143373/
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