Олимпиада-2020. Кто сошьет спортивную форму национальной сборной Кыргызстана

Китайская фирма Tectop выбрана для изготовления и пошива формы для членов национальной сборной Кыргызстана, которая отправится на летнюю Олимпиаду-2020. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете КР.

По данным ведомства, китайская компания выступает спонсором национальной сборной КР. Ранее Tectop также занималась экипировкой наших спортсменов, предоставив бесплатно 250 комплектов формы для команды, которая представляла нашу страну на Азиатских играх в Индонезии (2018 год).

За парадную форму отвечает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта. На ее пошив выделено 5 миллионов сомов.

Пока у Кыргызстана пять олимпийских лицензий, завоеванные Алсулуу Тыныбековой (борьба), Денисом Петрашовым (плавание), Юлией Андреевой (легкая атлетика), Атабеком Азизбековым (греко-римская борьба) и Дарьей Масловой (легкая атлетика).