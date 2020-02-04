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Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Саудовской Аравии

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футзалу

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу со счетом 5:3 победила команду Саудовской Аравии. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Товарищеский матч прошел 3 февраля в Даммаме (Саудовская Аравия). В составе сборной Кыргызстана голы забили Шохрух Махмадаминов (8-я минута), Байгазы уулу Улан (15-я), Максат Алимов (дважды на 26-й) и Нурсултан Абдылдаев (32-я).

На 5 февраля намечено еще одно противостояние этих сборных. Обе игры — часть подготовки к чемпионату Азии, который должен был стартовать в конце февраля в Туркменистане. Но из-за вспышки коронавируса в Китае его перенесли на неопределенный срок.
Ссылка: https://24.kg/sport/142530/
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