10:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

В Азии из-за коронавируса отменяют один крупный чемпионат за другим

Из-за вспышки коронавируса в Китае отменяют один крупный чемпионат за другим.

В Ухане, эпицентре вспышки заболевания, 3-14 февраля должен был пройти азиатский лицензионный турнир по боксу. Его перенесли в Иорданию на начало марта.

У легкоатлетов намечалось два турнира в КНР – чемпионат Азии (12-13 февраля в Ханчжоу) и чемпионат мира (13-15 марта в Нанкине). Первый отменили,  второй перенесли на 2021 год.

В Туркменистане в конце февраля должен был стартовать чемпионат Азии по футзалу, но его перенесли на неопределенный срок.

В марте в Таиланде собирались провести чемпионат мира по тайскому боксу WMF.  Его отложили до лета.

Почти на всех этих турнирах ожидалось участие кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/sport/142489/
просмотров: 444
Версия для печати
Материалы по теме
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 426 человек
Президент поблагодарил власти Казахстана за возвращение кыргызстанцев из Уханя
Кыргызстан поможет Китаю в борьбе с коронавирусом
Из-за коронавируса Минздрав Кыргызстана дополнительно получит 30 миллионов сомов
Новый вирус в Китае. У прибывших из Уханя кыргызстанцев симптомов нет
Новый вирус в Китае. В Ухане за 10 дней построили временную больницу
Тест-системы диагностики коронавируса страны ЕАЭС и СНГ получат от России
Зачем такие акции? Министр культуры поддержал флешмоб против коронавируса
Число жертв от нового коронавируса в Китае увеличивается
Новый вирус в Китае. 18 кыргызстанцев эвакуировали спецбортом из города Ухань
Популярные новости
Кыргызстанец нокаутировал соперника на&nbsp;турнире по&nbsp;ММА в&nbsp;Казахстане Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире по ММА в Казахстане
Массовая драка болельщиков и&nbsp;бойцов произошла на&nbsp;турнире по&nbsp;ММА в&nbsp;Москве Массовая драка болельщиков и бойцов произошла на турнире по ММА в Москве
Легенда кыргызского футбола: В&nbsp;1990-х наша сборная была не&nbsp;слабее нынешней Легенда кыргызского футбола: В 1990-х наша сборная была не слабее нынешней
Кыргызстанцы завоевали золото и&nbsp;серебро на&nbsp;турнире по&nbsp;джиу-джитсу в&nbsp;ОАЭ Кыргызстанцы завоевали золото и серебро на турнире по джиу-джитсу в ОАЭ
Бизнес
ИПОТЕКА 15: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; объявил о&nbsp;запуске новой акции ИПОТЕКА 15: «Халык Банк Кыргызстан» объявил о запуске новой акции
Ядерная медицина&nbsp;&mdash; надежный союзник в&nbsp;борьбе с&nbsp;онкологическими заболеваниями Ядерная медицина — надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
Школа банкира банка &laquo;Бай Тушум&raquo; открывает набор на&nbsp;2020 год Школа банкира банка «Бай Тушум» открывает набор на 2020 год
4 февраля, вторник
10:19
Танцевальный флешмоб иссык-кульских врачей умилил соцсети Танцевальный флешмоб иссык-кульских врачей умилил соцсе...
10:04
Отец погибшего в Сузаке мальчика вернулся из России
10:00
Даниал Назарматов — первый и неповторимый. Воспоминания дочери Джамили
09:56
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 февраля
09:35
По две маски в день заставляют носить школьников Бишкека: из-за коронавируса