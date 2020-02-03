Талгат Сагындыков выиграл второй тур чемпионата КР по настольному теннису

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» накануне прошел второй тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

Участвовали около 80 спортсменов. В высшей лиге тройку лидеров составили Талгат Сагындыков, Михаил Белоглазов и Азиз Кыдырбаев. В первую лигу выбыли Борис Корчагин и Акылбек Касымов. В следующем туре их сменят Талант Сагындыков и Бактыбек Нишанов.

Чемпионат состоит из 10 туров. Дебютный прошел в январе, его тоже выиграл Талгат Сагындыков. Третий намечен на 1 марта.