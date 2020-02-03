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Спорт

Талгат Сагындыков выиграл второй тур чемпионата КР по настольному теннису

Фото АНТ КР. Эпизод чемпионата Кыргызстана по настольному теннису по лигам

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» накануне прошел второй тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

Участвовали около 80 спортсменов. В высшей лиге тройку лидеров составили Талгат Сагындыков, Михаил Белоглазов и Азиз Кыдырбаев. В первую лигу выбыли Борис Корчагин и Акылбек Касымов. В следующем туре их сменят Талант Сагындыков и Бактыбек Нишанов.

Чемпионат состоит из 10 туров. Дебютный прошел в январе, его тоже выиграл Талгат Сагындыков. Третий намечен на 1 марта.
Ссылка: https://24.kg/sport/142384/
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