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Спорт

EREM выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по волейболу

Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Эпизод чемпионата по волейболу

В Оше 25-31 января прошел первый тур чемпионата Кыргызстана среди мужских команд национальной лиги по волейболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Восемь команд сыграли по круговой системе. Действующий чемпион EREM одержал семь побед, набрал 14 очков и стал первым. Второе место разделили «Жаны-Муун» и «Отор» (по 12 очков).

Параллельно в высшей лиге (второй по значимости) 12 участников разделили на две группы. В группе A первенствовал «Энергетик» (9 очков), в группе B — «Динамо» (10 очков).

Второй тур в обеих лигах пройдет 2-8 марта в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/sport/142292/
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