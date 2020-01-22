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Спорт
Сюжет: Олимпийские игры

Не на последнем месте. Результаты лыжников из Кыргызстана на юношеской Олимпиаде

Лыжники из Кыргызстана 21 января завершили выступление на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). Об этом сообщили организаторы состязаний.

В лыжных гонках нашу страну представляли два спортсмена. Среди девушек на дистанции пять километров классическим стилем Елена Бондарец заняла 76-е место из 79 участниц. Ее результат — 24 минуты 40,4 секунды (на 10 минут 24,7 секунды медленнее лидера). В спринте свободным стилем Бондарец стала 77-й из 82-х с результатом 3 минуты 43,37 секунды (на 57,09 секунды позади лидера).

@olympic.kg
Фото @olympic.kg. Елена Бондарец на юношеской Олимпиаде

Среди юношей на дистанции 10 километров классическим стилем стартовали 82 участника. Наш Ислам Турганбаев стал 78-м. Его итоговое время — 42 минуты 0,1 секунды — на 15 минут 19,6 секунды медленнее лидера. На спринтерской дистанции Ислам занял 85-е место из 86, а в лыжном кроссе — 81-е из 85. В обоих случаях он проиграл лидеру более полутора минут.

@olympic.kg
Фото @olympic.kg. Ислам Турганбаев на юношеской Олимпиаде

Ранее Елена Бондарец выступила в состязаниях по биатлону. Олимпиада завершится сегодня.
Ссылка: https://24.kg/sport/141161/
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