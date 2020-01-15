Биатлонистка из Кыргызстана опередила шестерых соперниц на юношеской Олимпиаде

Биатлонистка из Кыргызстана Елена Бондарец опередила шестерых соперниц на зимних юношеских Олимпийских играх. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Олимпиада проходит 9-22 января в Лозанне (Швейцария). В программе восемь видов спорта. Участвуют 1,9 тысячи атлетов из 79 стран, в том числе два кыргызстанца.

В индивидуальной гонке на 10 километров Елена Бондарец в неверном порядке произвела стрельбу, и ее дисквалифицировали. В спринтерской гонке на шесть километров она финишировала 88-й из 94 участниц. Ее итоговое время — 26 минут 0,4 секунды (на 7 минут 4,9 секунды медленнее чемпионки).

Позднее она и второй представитель Кыргызстана Ислам Турганбаев выступят в лыжных гонках.