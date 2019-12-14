Хоккеисты из Кыргызстана пропустили 18 шайб от румын в отборе на Олимпиаду

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею 13 декабря со счетом 2:18 проиграла команде Румынии.

Они встречались в рамках второго отборочного раунда на Олимпийские игры — 2022. В составе сборной КР отличились Владимир Ничипуренко (40-я минута) и Александр Титов (43-я).

Турнир проходит в Румынии. В первом туре кыргызстанцы уступили исландцам (4:9). 15 декабря в заключительном матче они встретятся с израильтянами. Даже победив, сборная КР не поднимется выше третьего места в группе. Она потеряла шансы попасть на Олимпиаду.

Напомним, что первый раунд отбора прошел в ноябре в Люксембурге. Кыргызстанцы выиграли все матчи и завоевали путевку на нынешний турнир.