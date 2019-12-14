12:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Хоккеисты из Кыргызстана пропустили 18 шайб от румын в отборе на Олимпиаду

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею 13 декабря со счетом 2:18 проиграла команде Румынии.

Они встречались в рамках второго отборочного раунда на Олимпийские игры — 2022. В составе сборной КР отличились Владимир Ничипуренко (40-я минута) и Александр Титов (43-я).

Турнир проходит в Румынии. В первом туре кыргызстанцы уступили исландцам (4:9). 15 декабря в заключительном матче они встретятся с израильтянами. Даже победив, сборная КР не поднимется выше третьего места в группе. Она потеряла шансы попасть на Олимпиаду.

Напомним, что первый раунд отбора прошел в ноябре в Люксембурге. Кыргызстанцы выиграли все матчи и завоевали путевку на нынешний турнир.
Ссылка:
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана по хоккею крупно проиграла Исландии в отборе на Олимпиаду
Хоккеисты из Кыргызстана со счетом 15:3 победили боснийцев в отборе на Олимпиаду
Сборная Кыргызстана по хоккею вышла во второй раунд отбора на Олимпийские игры
Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду ОАЭ в отборе на Олимпиаду
Уникальный гол забил нападающий клуба «Каролина Харрикейнс». Зрители в восторге
Александр Овечкин упал с вейкборда. Пользователи назвали это лучшим видео дня
Купание Александра Овечкина в фонтане назвали лучшим мемом года
Кыргызстану дали право провести чемпионат мира по хоккею
Глава Федерации хоккея Кыргызстана рассказал, в чем смысл привлечения легионеров
Глава Федерации хоккея Кыргызстана о скандале при отборе на чемпионат мира
Популярные новости
Зарубежные клубы и&nbsp;рекорды в&nbsp;сборной. О&nbsp;пяти восходящих звездах местного футбола Зарубежные клубы и рекорды в сборной. О пяти восходящих звездах местного футбола
&laquo;Ливерпуль&raquo;, &laquo;Боруссия&raquo;, &laquo;Челси&raquo;. Кто еще вышел в&nbsp;плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль», «Боруссия», «Челси». Кто еще вышел в плей-офф Лиги чемпионов
&laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;, &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. В&nbsp;Лиге чемпионов&nbsp;&mdash; решающий тур «Интер» — «Барселона», «Бенфика» — «Зенит». В Лиге чемпионов — решающий тур
Сборная Кыргызстана по&nbsp;хоккею крупно проиграла Исландии в&nbsp;отборе на&nbsp;Олимпиаду Сборная Кыргызстана по хоккею крупно проиграла Исландии в отборе на Олимпиаду
Бизнес
Получи копию своего номера в&nbsp;O!Store бесплатно! Получи копию своего номера в O!Store бесплатно!
Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444 Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ &laquo;Бакай Трансфер&raquo; БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
14 декабря, суббота
12:24
Хоккеисты из Кыргызстана пропустили 18 шайб от румын в отборе на Олимпиаду Хоккеисты из Кыргызстана пропустили 18 шайб от румын в ...
12:02
Блоки и 15 тысяч сомов зарплата. Как живут шахтеры на Кара-Кече
11:46
Надо возрождать! Депутаты озаботились рыбным хозяйством
11:28
Навстречу импортерам. Нормы беспошлинного ввоза будут снижены
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 декабря