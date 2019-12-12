22:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Сборная Кыргызстана по хоккею крупно проиграла Исландии в отборе на Олимпиаду

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею со счетом 4:9 проиграла команде Исландии в отборе на Олимпиаду-2022.

Соревнования в группе K в рамках второго квалификационного раунда начались 12 декабря в Брашове (Румыния). В составе сборной КР отличились Кузьма Терентьев (23-я минута), Владимир Тонких (27-я минута) и Владимир Ничипуренко (51-я и 60-я минуты).

Во втором туре, намеченном на 13 декабря, сборная КР встретится с командой Румынии.

Напомним, первый отборочный раунд прошел в ноябре в Люксембурге. Кыргызстанцы выиграли все матчи и завоевали путевку на нынешний турнир.
Ссылка:
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Хоккеисты из Кыргызстана со счетом 15:3 победили боснийцев в отборе на Олимпиаду
Сборная Кыргызстана по хоккею вышла во второй раунд отбора на Олимпийские игры
Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду ОАЭ в отборе на Олимпиаду
Уникальный гол забил нападающий клуба «Каролина Харрикейнс». Зрители в восторге
Александр Овечкин упал с вейкборда. Пользователи назвали это лучшим видео дня
Купание Александра Овечкина в фонтане назвали лучшим мемом года
Кыргызстану дали право провести чемпионат мира по хоккею
Глава Федерации хоккея Кыргызстана рассказал, в чем смысл привлечения легионеров
Глава Федерации хоккея Кыргызстана о скандале при отборе на чемпионат мира
Засудили? Кыргызстан выиграл все матчи, но не попал на чемпионат мира по хоккею
Популярные новости
Боксер из&nbsp;Кыргызстана победил на&nbsp;турнире Роя Джонса Боксер из Кыргызстана победил на турнире Роя Джонса
Трехкратный чемпион мира по&nbsp;кикбоксингу: Государство мои успехи не&nbsp;замечает Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу: Государство мои успехи не замечает
Первый представитель Узбекистана в&nbsp;UFC эффектно отправил в&nbsp;нокаут соперника Первый представитель Узбекистана в UFC эффектно отправил в нокаут соперника
Грациозность и&nbsp;артистизм. Гимнастки Кыргызстана выявили сильнейших Грациозность и артистизм. Гимнастки Кыргызстана выявили сильнейших
Бизнес
С&nbsp;Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети&nbsp;&mdash; 504 С Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети — 504
СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;минус 20&nbsp;процентов на&nbsp;зарядные устройства в&nbsp;O!Store СКИДКИ на смартфоны и минус 20 процентов на зарядные устройства в O!Store
&laquo;Выбор года&nbsp;&mdash; 2019&raquo;: &laquo;Супер-Инфо&raquo; в&nbsp;очередной раз признана лучшей газетой страны «Выбор года — 2019»: «Супер-Инфо» в очередной раз признана лучшей газетой страны
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк года по&nbsp;развитию эквайринговой сети в&nbsp;регионах «Керемет Банк» — лучший банк года по развитию эквайринговой сети в регионах
12 декабря, четверг
22:00
Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия объявила конкурс на их строительство Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия объявила конкурс на их ст...
21:56
Сборная Кыргызстана по хоккею крупно проиграла Исландии в отборе на Олимпиаду
21:43
Депутаты БГК соберутся на внеочередную сессию
21:17
В Бишкеке на улице Токтогула мусорные баки стоят на проезжей части
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 декабря: местами дождь со снегом