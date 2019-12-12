Сборная Кыргызстана по хоккею крупно проиграла Исландии в отборе на Олимпиаду

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею со счетом 4:9 проиграла команде Исландии в отборе на Олимпиаду-2022.

Соревнования в группе K в рамках второго квалификационного раунда начались 12 декабря в Брашове (Румыния). В составе сборной КР отличились Кузьма Терентьев (23-я минута), Владимир Тонких (27-я минута) и Владимир Ничипуренко (51-я и 60-я минуты).

Во втором туре, намеченном на 13 декабря, сборная КР встретится с командой Румынии.

Напомним, первый отборочный раунд прошел в ноябре в Люксембурге. Кыргызстанцы выиграли все матчи и завоевали путевку на нынешний турнир.