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Спорт

В Федерации тогуз-коргоола Кыргызстана назвали лучших спортсменов года

В Федерации тогуз-коргоола Кыргызстана накануне наградили лучших спортсменов 2019 года.

Среди мужчин лучшим признан Марлис Дуулатбеков. В уходящем году он выиграл медали на нескольких турнирах, включая золото чемпионата мира. Лучшей среди женщин назвали серебряного призера ЧМ Айтурган Максатбек кызы.

Лучшими тренерами стали Бектур Тинибеков и Нурия Султанмуратова, лучшими судьями — Эльмира Кенжеева и Нурдин Чоро уулу.

Для наших игроков в тогуз-коргоол сезон не закончен: в настоящее время в Бишкеке проходит крупный турнир памяти Чингиза Айтматова. После его окончания кыргызстанцы отправятся на состязания в Турцию.
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