Кыргызстан разгромил Турцию в товарищеском матче по футзалу

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу 4 декабря разгромила команду Турции. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Товарищеский матч прошел в Бишкеке. Голы за нашу команду забили Дилшат Кадыров (5-я и 19-я минута), Юлдашбай Салимбаев (12-я и 29-я минута), Мирлан Жолдубаев (33-я минута), Нурсултан Абдылдаев (35-я минута), Абдрасул уулу Манас (38-я минута) и Шохрух Махмадаминов (40-я минута). Гости отличились на 3-й, 13-й и 29-й минуте. Итоговый счет — 8:3.

За день до этого команды провели первую товарищескую игру. Сборная КР победила (5:3). Оба матча стали для нее этапом подготовки к чемпионату Азии, который пройдет в феврале-марте 2020 года.

В мировом рейтинге футзала Кыргызстан занимает 44-е место, Турция — 69-е.