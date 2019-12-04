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Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Турции

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футзалу

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу со счетом 5:3 победила команду Турции. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Товарищеский матч прошел 3 декабря в Бишкеке. За сборную КР забили Мирлан Жолдубаев (5-я минута), Дилшат Кадыров (25-я минута), Максат Алимов (26-я и 48-я минута) и Юлдашбай Салимбаев (36-я минута). Турецкая команда отличилась на 17-й, 43-й и 45-й минуте.

В мировом футзальном рейтинге Кыргызстан занимает 44-е место, Турция — 68-е.

На сегодня намечен еще один поединок между этими сборными. Для кыргызстанцев обе встречи — этап подготовки к чемпионату Азии, который пройдет в феврале—марте 2020 года.
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