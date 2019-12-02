Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

3 декабря. Товарищеский матч по футзалу. Бишкек, ФОК «Газпром», 20.00

Сборная Кыргызстана — сборная Турции.

Для кыргызстанцев эта игра — этап подготовки к предстоящему чемпионату Азии.

4 декабря. Товарищеский матч по футзалу. Бишкек, ФОК «Газпром», 20.00

Сборная Кыргызстана — сборная Турции.

Второй подряд поединок между командами. Сборная Турции однажды (в 2012 году) участвовала в чемпионате Европы и считается крепким спарринг-партнером.

5-13 декабря. Международные соревнования по тогуз-коргоолу. Бишкек

Традиционный турнир посвящен памяти Чингиза Айтматова. Участвуют представители Кыргызстана и Казахстана.

6-7 декабря. Чемпионат Кыргызстана среди кадетов по борьбе алыш. Джалал-Абад

Одна из целей турнира — формирование сборной КР для участия в международных соревнованиях.

7 декабря. Международные соревнования по боксу. Екатеринбург (Россия)

Организатор турнира — легенда профессионального бокса Рой Джонс-младший. В одном из боев на ринг выйдет кыргызстанец Эржан Тургумбеков. Ему будет противостоять россиянин Евгений Смелов.

7 декабря. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по баскетболу, полуфинал. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

В турнире участвуют шесть команд. После пяти туров в турнирной таблице лидирует «Бишкек» (10 очков).

7-8 декабря. Чемпионат Кыргызстана по художественной гимнастике. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Медали разыгрываются в нескольких категориях (в зависимости от уровня мастерства и возраста участниц).

7-8 декабря. Чемпионат мира по карате кекушинкай KWU. Нур-Султан (Казахстан)

За победу борются спортсмены из 60 стран. Кыргызстан представляет Асылбек уулу Арсланбек.

8 декабря. Международные соревнования по таэквондо WT. Бишкек, школа № 29

Турнир посвящен пятилетию Академии таэквондо Кыргызстана. Участвуют спортсмены из КР и ближнего зарубежья.

8 декабря. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу, седьмой тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

«Гризли» — «Шум», 14.15;

«Гиннес» — «Гиннес Junior», 16.00;

«Мой телефон» — «Политех», 17.45.