Чемпион по пятиборью: Стоило подумать о конце карьеры, как сразу выиграл медаль

Современное пятиборье — один из самых трудных видов спорта. В него входят плавание, фехтование, верховая езда, бег и стрельба. В Кыргызстане им занимаются фанаты своего дела. Такие, как Родион Хрипченко, недавно выигравший с товарищем по команде бронзу на чемпионате Азии.

Каких усилий стоила эта медаль, почему пятиборье запало ему в душу и зачем тренер тратит на него свои деньги, лидер сборной Кыргызстана рассказал 24.kg.

Фото @rodionkhripchenko. Чемпион Азии среди молодежи, многократный чемпион Кыргызстана по современному пятиборью Родион Хрипченко

Он родился в 1998 году в Бишкеке. Пятиборьем увлекся в 11 лет. Чемпион Азии среди молодежи, чемпион Центральной Азии, многократный чемпион Кыргызстана, участник юношеской Олимпиады — 2014 в Китае. Занимается у тренеров Виктора Мальцева, Сергея Мягких, Виктора Казакова и Александра Корнилова.

В спорт пришел, чтобы развлечься

— Родион, как вы попали в пятиборье?

— Друг Илья Мягких позвал в секцию. Его отец — тренер. Поначалу я развлекался, не понимая, куда попал и что от меня хотят. Когда чуть подрос, стал относиться к тренировкам серьезно. Они всегда разнообразные и интересные. Занимаюсь шесть раз в неделю по утрам и вечерам. Особое удовольствие получаю от бега.

Фото из архива Виктора Мальцева. Родион Хрипченко на соревнованиях

— Тяжело было освоить пять видов спорта?

— Не сказал бы. Это происходило постепенно. Тяжелее всего без ошибок проходить этап за этапом. Хотя неудача на одном этапе — еще не проигрыш. Можно компенсировать потерянные очки на других.

Конкуренты и соратники

— Пятиборцы выступают на чужих лошадях, доставшихся по жребию. Как находите с ними общий язык?

— Если делаю все от меня зависящее правильно, то чаще всего проблем нет. Капризным лошадям сразу даю понять, кто главный.

Фото из архива Родиона Хрипченко. Родион Хрипченко на соревнованиях

— У вас много конкурентов в Кыргызстане?

— Мало. Это замедляет прогресс. Особенно в фехтовании. Благо, несколько раз в год выступаю в Казахстане, и тамошние атлеты посещают наши турниры.

Темирлан Айтимбетов, Илья Мягких и Василий Лукьянов — мои главные конкуренты и соратники. Когда мы едем куда-то в составе сборной, во всем друг другу помогаем.

Успехи юности

— Какие турниры запомнились?

— Каждый по-своему. Например, в 2014 году взял серебро на открытом чемпионате США. Это моя самая далекая командировка. Из проходивших в Кыргызстане выделю чемпионат Азии — 2016. Там собралось много сильных пятиборцев. Я выиграл четыре медали, включая золото среди молодежи (в паре с Василием Лукьяновым). Побеждать на Родине особенно приятно. Будет здорово, если у нас снова проведут такой турнир.

Фото из архива Виктора Мальцева. Родион Хрипченко (сверху справа) на чемпионате Азии. Чолпон-Ата, 2016 год

— Какие воспоминания от юношеской Олимпиады?

— Теплые. Это были мои первые крупные соревнования. В смешанной эстафете в дуэте с россиянкой Аделиной Ибатуллиной занял седьмое место. Большинству участников было 18 лет, а мне 16. Был совсем зеленый и многого не знал. Не считал происходящее очень крутым. Потом понял, насколько это было здорово.

Память о юношеских Играх помогает мне в борьбе за путевку на «взрослую» Олимпиаду — 2020.

От разочарований до пьедестала

— Впереди много отборочных турниров?

— Семь-восемь. Там будут разыгрываться рейтинговые очки. Чем больше заработаешь, тем выше шанс попасть на Игры. Эти турниры пройдут в дальнем зарубежье. Не знаю, найдутся ли деньги на дорогу.

Была возможность взять лицензию на недавнем чемпионате Азии — в личном зачете надо было попасть в пятерку лучших. Но я стал 15-м. Не показал свой максимум.

— Почему так получилось?

— Сказалась усталость от длинного сезона. Готовился к чемпионату с осени 2018-го: вернулся с Азиатских игр и вскоре поехал за свой счет на Иссык-Куль. Там тренировалась сборная России, и я присоединился к ней. В апреле и октябре провел сборы с нашей командой.

Повлиял и психологический фактор. На тренировках у меня все прекрасно получается. Знаю свой потенциал и много от себя требую. Это давит. Не хватает уверенности в себе. Например, на чемпионате Азии — 2017 после двух этапов опережал сильных и более опытных соперников. Осознав это, морально перегорел. В этот раз хорошо выступил в верховой езде, а на остальных этапах не очень.

Позднее тренеры выставили нас с Василием Лукьяновым в эстафете. Я был эмоционально разбит и отказывался выступать. Но выбора не было. Мы с Василием выложились полностью и заняли третье место. На награждении я подумал: «Жизнь — интересная штука. Еще вчера хотел все бросить, а сейчас стою на пьедестале». Это был знак, что надо продолжать любимое дело.

— Работаете над тем, чтобы стать увереннее в себе?

— Обсуждал проблему с психологом и тренером. Думаю, решить ее можно, регулярно выступая на крупных международных турнирах. В первую очередь на этапах Кубка мира. Но наша сборная туда из-за нехватки финансов не ездит. Бывает, нет денег даже на сборы.

Не унываю и усердно тренируюсь. Виктор Мальцев видит это. Летом потратил личные средства на мою поездку в Польшу на молодежный чемпионат мира. Уважаю его и остальных наших тренеров за оптимизм и трудолюбие.

Фото из архива Виктора Мальцева. Члены сборной Кыргызстана Илья Мягких и Родион Хрипченко (с медалями) и тренер Виктор Мальцев (слева) на соревнованиях

На трех фронтах

— У вас есть кумиры?

— Олимпийский чемпион Александр Лесун (Россия) и серебряный призер Игр Павел Тимощенко (Украина).

— Чем занимаетесь на досуге?

— Гуляю в горах, зимой катаюсь на сноуборде. Но нечасто. У меня много дел: работаю тренером по плаванию, учусь в университете.

Фото @rodionkhripchenko. Родион Хрипченко на досуге

— Спортивное ведомство платит стипендию?

— Раньше платило, но год назад прекратило. Было очень тяжело. Спасибо семье и окружающим за поддержку. В марте устроился в фитнес-клуб. Там хороший бассейн. Могу не только зарабатывать, но и тренироваться. Зарплата, правда, небольшая, потому что тружусь не весь день.

Надеюсь, государство оценит мой результат на прошедшем чемпионате Азии и вернет стипендию.