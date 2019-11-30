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Спорт

Чемпион по пятиборью: Стоило подумать о конце карьеры, как сразу выиграл медаль

Современное пятиборье — один из самых трудных видов спорта. В него входят плавание, фехтование, верховая езда, бег и стрельба. В Кыргызстане им занимаются фанаты своего дела. Такие, как Родион Хрипченко, недавно выигравший с товарищем по команде бронзу на чемпионате Азии.

Каких усилий стоила эта медаль, почему пятиборье запало ему в душу и зачем тренер тратит на него свои деньги, лидер сборной Кыргызстана рассказал 24.kg.

@rodionkhripchenko
Фото @rodionkhripchenko. Чемпион Азии среди молодежи, многократный чемпион Кыргызстана по современному пятиборью Родион Хрипченко

Он родился в 1998 году в Бишкеке. Пятиборьем увлекся в 11 лет. Чемпион Азии среди молодежи, чемпион Центральной Азии, многократный чемпион Кыргызстана, участник юношеской Олимпиады — 2014 в Китае. Занимается у тренеров Виктора Мальцева, Сергея Мягких, Виктора Казакова и Александра Корнилова.

В спорт пришел, чтобы развлечься

— Родион, как вы попали в пятиборье?

— Друг Илья Мягких позвал в секцию. Его отец — тренер. Поначалу я развлекался, не понимая, куда попал и что от меня хотят. Когда чуть подрос, стал относиться к тренировкам серьезно. Они всегда разнообразные и интересные. Занимаюсь шесть раз в неделю по утрам и вечерам. Особое удовольствие получаю от бега.

из архива Виктора Мальцева
Фото из архива Виктора Мальцева. Родион Хрипченко на соревнованиях

— Тяжело было освоить пять видов спорта?

— Не сказал бы. Это происходило постепенно. Тяжелее всего без ошибок проходить этап за этапом. Хотя неудача на одном этапе — еще не проигрыш. Можно компенсировать потерянные очки на других.

Конкуренты и соратники

— Пятиборцы выступают на чужих лошадях, доставшихся по жребию. Как находите с ними общий язык?

— Если делаю все от меня зависящее правильно, то чаще всего проблем нет. Капризным лошадям сразу даю понять, кто главный.

из архива Родиона Хрипченко
Фото из архива Родиона Хрипченко. Родион Хрипченко на соревнованиях

— У вас много конкурентов в Кыргызстане?

— Мало. Это замедляет прогресс. Особенно в фехтовании. Благо, несколько раз в год выступаю в Казахстане, и тамошние атлеты посещают наши турниры.

Темирлан Айтимбетов, Илья Мягких и Василий Лукьянов — мои главные конкуренты и соратники. Когда мы едем куда-то в составе сборной, во всем друг другу помогаем.

Успехи юности

— Какие турниры запомнились?

— Каждый по-своему. Например, в 2014 году взял серебро на открытом чемпионате США. Это моя самая далекая командировка. Из проходивших в Кыргызстане выделю чемпионат Азии — 2016. Там собралось много сильных пятиборцев. Я выиграл четыре медали, включая золото среди молодежи (в паре с Василием Лукьяновым). Побеждать на Родине особенно приятно. Будет здорово, если у нас снова проведут такой турнир.

из архива Виктора Мальцева
Фото из архива Виктора Мальцева. Родион Хрипченко (сверху справа) на чемпионате Азии. Чолпон-Ата, 2016 год

— Какие воспоминания от юношеской Олимпиады?

— Теплые. Это были мои первые крупные соревнования. В смешанной эстафете в дуэте с россиянкой Аделиной Ибатуллиной занял седьмое место. Большинству участников было 18 лет, а мне 16. Был совсем зеленый и многого не знал. Не считал происходящее очень крутым. Потом понял, насколько это было здорово.

Память о юношеских Играх помогает мне в борьбе за путевку на «взрослую» Олимпиаду — 2020.

От разочарований до пьедестала

— Впереди много отборочных турниров?

— Семь-восемь. Там будут разыгрываться рейтинговые очки. Чем больше заработаешь, тем выше шанс попасть на Игры. Эти турниры пройдут в дальнем зарубежье. Не знаю, найдутся ли деньги на дорогу.

Была возможность взять лицензию на недавнем чемпионате Азии — в личном зачете надо было попасть в пятерку лучших. Но я стал 15-м. Не показал свой максимум.

— Почему так получилось?

— Сказалась усталость от длинного сезона. Готовился к чемпионату с осени 2018-го: вернулся с Азиатских игр и вскоре поехал за свой счет на Иссык-Куль. Там тренировалась сборная России, и я присоединился к ней. В апреле и октябре провел сборы с нашей командой.

Повлиял и психологический фактор. На тренировках у меня все прекрасно получается. Знаю свой потенциал и много от себя требую. Это давит. Не хватает уверенности в себе. Например, на чемпионате Азии — 2017 после двух этапов опережал сильных и более опытных соперников. Осознав это, морально перегорел. В этот раз хорошо выступил в верховой езде, а на остальных этапах не очень.

Позднее тренеры выставили нас с Василием Лукьяновым в эстафете. Я был эмоционально разбит и отказывался выступать. Но выбора не было. Мы с Василием выложились полностью и заняли третье место. На награждении я подумал: «Жизнь — интересная штука. Еще вчера хотел все бросить, а сейчас стою на пьедестале». Это был знак, что надо продолжать любимое дело.

— Работаете над тем, чтобы стать увереннее в себе?

— Обсуждал проблему с психологом и тренером. Думаю, решить ее можно, регулярно выступая на крупных международных турнирах. В первую очередь на этапах Кубка мира. Но наша сборная туда из-за нехватки финансов не ездит. Бывает, нет денег даже на сборы.

Не унываю и усердно тренируюсь. Виктор Мальцев видит это. Летом потратил личные средства на мою поездку в Польшу на молодежный чемпионат мира. Уважаю его и остальных наших тренеров за оптимизм и трудолюбие.

из архива Виктора Мальцева
Фото из архива Виктора Мальцева. Члены сборной Кыргызстана Илья Мягких и Родион Хрипченко (с медалями) и тренер Виктор Мальцев (слева) на соревнованиях

На трех фронтах

— У вас есть кумиры?

— Олимпийский чемпион Александр Лесун (Россия) и серебряный призер Игр Павел Тимощенко (Украина).

— Чем занимаетесь на досуге?

— Гуляю в горах, зимой катаюсь на сноуборде. Но нечасто. У меня много дел: работаю тренером по плаванию, учусь в университете.

@rodionkhripchenko
Фото @rodionkhripchenko. Родион Хрипченко на досуге

— Спортивное ведомство платит стипендию?

— Раньше платило, но год назад прекратило. Было очень тяжело. Спасибо семье и окружающим за поддержку. В марте устроился в фитнес-клуб. Там хороший бассейн. Могу не только зарабатывать, но и тренироваться. Зарплата, правда, небольшая, потому что тружусь не весь день.

Надеюсь, государство оценит мой результат на прошедшем чемпионате Азии и вернет стипендию.
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