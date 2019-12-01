Как выжить на склоне: советы для начинающих лыжников

Обильные снегопады радуют глаз. Ведь это значит, что в Кыргызстане стартует очередной горнолыжный сезон. Базы страны постепенно открываются, а любители активного отдыха на природе готовят лыжи и сноуборды.

Если этот горнолыжный сезон — первый для вас, то внимательно читайте наш материал. Лыжники со стажем и инструкторы рассказали 24.kg, какие правила надо соблюдать, чтобы полюбить лыжи.

1 Держите ноги полусогнутыми Держите ноги полусогнутыми

Фото из интернета. Старайтесь держать ноги полусогнутыми, чтобы лучше контролировать лыжи

Это правило номер один как для лыжников, так и для сноубордистов. Но многие о нем забывают! Причина проста. Для начинающего лыжника все время передвигаться на согнутых ногах в новинку и кажется крайне неудобным, да и нагрузки дают о себе знать.

Начинающие лыжники каждый раз пытаются выпрямить ноги, тем самым нарушая баланс. Ведь полусогнутые колени дают вам возможность контролировать лыжи и держать их параллельно друг другу, а не крест-накрест или в разные стороны.

Езда на полусогнутых ногах позволит чувствовать себя увереннее во время небольших прыжков из-за неровностей, которые могут неожиданно встретиться на трассе.

Следите, чтобы пятка всегда оставалась в пяточной чаше лыжных ботинок. Если это не так, значит, вы недостаточно сильно согнули ноги в коленях.

2 Найдите баланс Найдите баланс

Фото из интернета. При катании на лыжах учитесь держать баланс

Если вы новичок, помните, что во время катания на лыжах ваше тело оказывается в неестественном для него положении. Убедилась в этом на себе, когда пыталась освоить лыжи. Ноги едут вперед, а тело пытается догнать эту шуструю парочку. И тут я, как и многие новички, сделала одну из главных ошибок: решила сесть на лыжи. Но делать так ни в коем случае нельзя!

Нужно стремиться сделать так, чтобы корпус был над ногами. Это улучшит технику катания и даст дополнительный контроль над телом и лыжами. Поверьте, катание на лыжах без баланса — сомнительное удовольствие. Сил тратишь много, а результата практически нет.

3 Не смотрите вниз Не смотрите вниз

Фото из интернета. Всегда смотрите вперед, а не на носки своих лыж

Когда только встаешь на лыжи, то ощущение прикрепленных к ногам лыж кажется довольно странным. Поэтому новички все время пытаются смотреть на лыжи, чтобы понять, что с ними сейчас происходит. Результат примерно такой же, как если бы вы шли по тротуару и все время смотрели на ботинки: вроде ничего страшного, идти можно, но всегда есть риск с кем-нибудь столкнуться.

Опытные лыжные инструкторы советуют смотреть примерно на 2,5- 3 метра вперед.

Это позволит заранее увидеть людей на склоне, избежать столкновения или подготовиться к неровностям. К тому же, взгляд вперед будет вести за собой тело. Вы будете ехать именно туда, куда смотрите.

4 Вставайте на лыжи на учебном склоне Вставайте на лыжи на учебном склоне

Фото из интернета. Учитесь кататься на специально отведенном для этого склоне

Горнолыжные базы содержат разные виды склонов, которые отмечены специальным цветом.

Чаще всего трассы для новичков отмечают зеленым — это короткие и пологие склоны.

Не пытайтесь сразу поехать на самый высокий и крутой подъемник. Как бы вам ни хотелось, надо адекватно оценивать свои силы. Если в первый или второй раз встали на лыжи, то вряд ли сможете кататься как профессионал. Поэтому вместо катания вы будете все время падать, можете сломать себе что-нибудь, да еще и будете мешать и подвергать опасности других людей.

5 Не бойтесь упасть Не бойтесь упасть

Фото из интернета. Учитесь правильно падать, чтобы ничего себе не сломать

Лыжи, как и сноуборд, относятся к экстремальным видам спорта. Поэтому будьте готовы к тому, что будете падать. Много падать. Не нужно этого бояться. Это нормально.

Чтобы избежать серьезных проблем, нужно научиться правильно падать.

Попробуйте упасть вбок, а не вперед или назад, так как последнее может привести к вывиху и даже перелому. После падения постарайтесь зафиксировать тело, чтобы предотвратить дальнейшее скольжение вниз, иначе врежетесь в кого-нибудь и собьете.

6 Возьмите инструктора Возьмите инструктора

Фото из интернета. Чтобы научиться хорошо кататься на лыжах, воспользуйтесь услугами инструктора

Самое главное в процессе обучения катанию на лыжах — грамотный инструктор. Откажитесь от идеи учиться у родственника, друга или второй половинки. Зачем лишние ссоры и обиды. Пусть родные и близкие катаются в свое удовольствие, а вы не жалейте денег и обратитесь за помощью к профессионалу.

7 Одевайтесь правильно Одевайтесь правильно

Фото из интернета. Выбирайте для катания специальные костюмы

Зима в городе и зима в горах — разные вещи. Особенно, если вы решили кататься на лыжах. Для горнолыжного спорта предусмотрена специальная одежда. Она не только защитит вас от холода, но и сделает катание максимально комфортным.

Не спешите сразу покупать дорогую одежду для катания на лыжах.

Вам этот вид спорта может и не понравиться. Лучше возьмите комплект снаряжения напрокат. В Бишкеке десятки пунктов проката на любой вкус и кошелек, где с радостью подберут нужные ботинки, лыжи и палки. Кроме того, стоит позаботиться о хороших перчатках, лыжных очках и правильном солнцезащитном креме.