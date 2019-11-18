Михаил Белоглазов выиграл девятый тур чемпионата КР по настольному теннису

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» завершился девятый тур открытого чемпионата страны по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

За победу боролись 59 спортсменов. В высшей лиге в третий раз подряд лучшим стал Михаил Белоглазов (10 очков). На втором месте Нуртай Курманалиев (9 очков), на третьем — Бакытбек Нишанов (8 очков). Из высшей лиги выбыли Борис Корчагин и Медербек Кудайбергенов. В следующем туре их сменят Закир Ташмухамедов и Акыл Шадыканов.

Чемпионат состоит из десяти туров. Предыдущий прошел 6 октября, заключительный наметили на 1 декабря.