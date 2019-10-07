Михаил Белоглазов победил в восьмом туре чемпионата КР по настольному теннису

В центре настольного тенниса «Карвен» 6 октября прошел восьмой тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

За победу боролись 52 спортсмена. В высшей лиге лучшим стал Михаил Белоглазов. Он выступил без поражений и набрал 10 очков. Второе место занял Бакытбек Нишанов, третье — Медербек Кудайбергенов.

По итогам тура из высшей лиги выбывают Барат Юсуп-Ахунов и Акыл Шадыканов. В следующем туре их сменят Азамат Жоробеков и Борис Корчагин.

Чемпионат состоит из десяти туров. Предыдущий прошел в сентябре, его также выиграл Михаил Белоглазов.