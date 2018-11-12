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Спорт

Кыргызстанец Жаныбек Аматов — бронзовый призер чемпионата мира по самбо

Фото из архива 24.kg. Жаныбек Аматов — бронзовый призер ЧМ-2018 по боевому самбо

Кыргызстанец Жаныбек Аматов стал бронзовым призером чемпионата мира по самбо. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Соревнования завершились 11 ноября в Бухаресте (Румыния). В заключительный день копилка сборной Кыргызстана пополнилась одной наградой — Жаныбек Аматов стал третьим в разделе «боевое самбо» в весовой категории до 90 килограммов.

Это пятая «бронза» опытного Жаныбека Аматова на чемпионатах мира. Он также занимал третью ступень пьедестала на ЧМ в 2009, 2014, 2015 и 2016 годах.

Ранее в рамках ЧМ-2018 другой отечественный самбист Дайырбек Карыяев выиграл «серебро».
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