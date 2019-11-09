09:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду ОАЭ в отборе на Олимпиаду

Фото из архива ГАМФКиС. Радость сборной Кыргызстана по хоккею

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой с победы стартовала в отборочном турнире на зимние Олимпийские игры — 2022.

В финальной стадии олимпийского хоккейного турнира сыграют 12 сборных. Девять уже известны — это восемь лучших команд мирового рейтинга и хозяин Игр. Борьба за оставшиеся три путевки займет четыре квалификационных раунда.

В первом раунде сборная Кыргызстана играет в группе N. Кроме нее там команды Боснии и Герцеговины, Люксембурга и ОАЭ. Матчи проходят в Люксембурге.

8 ноября в дебютном поединке отечественная сборная со счетом 9:4 одолела команду ОАЭ. Голы забили Владимир Носов (7-я и 53-я минуты), Александр Титов (23-я и 32-я минуты), Владимир Тонких (36-я, 49-я и 55-я минуты), Артем Горобец (47-я минута) и Жанболот Тагаев (54-я минута).

Ранее КР и ОАЭ встречались в апреле в отборочном турнире на чемпионат мира. Наша команда победила (7:4). Отбор, проходивший в ОАЭ, запомнился скандалом: в четырех играх из пяти сборной Кыргызстана засчитали поражения.

Следующий матч кыргызстанцы проведут 9 ноября. Противостоять им будут люксембуржцы.
Ссылка:
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
Уникальный гол забил нападающий клуба «Каролина Харрикейнс». Зрители в восторге
Александр Овечкин упал с вейкборда. Пользователи назвали это лучшим видео дня
Купание Александра Овечкина в фонтане назвали лучшим мемом года
Кыргызстану дали право провести чемпионат мира по хоккею
Глава Федерации хоккея Кыргызстана рассказал, в чем смысл привлечения легионеров
Глава Федерации хоккея Кыргызстана о скандале при отборе на чемпионат мира
Засудили? Кыргызстан выиграл все матчи, но не попал на чемпионат мира по хоккею
Кыргызстан крупно победил Гонконг в отборе на чемпионат мира по хоккею
Кыргызстан разгромил Боснию и Герцеговину в отборе на чемпионат мира по хоккею
Кыргызстан победил Таиланд во втором туре отбора на чемпионат мира по хоккею
Популярные новости
Сборная Кыргызстана победила команду ОАЭ в&nbsp;отборе на&nbsp;чемпионат Азии по&nbsp;футболу Сборная Кыргызстана победила команду ОАЭ в отборе на чемпионат Азии по футболу
Лига чемпионов. &laquo;Реал&raquo; и&nbsp;&laquo;Тоттенхэм&raquo; разгромили соперников в&nbsp;четвертом туре Лига чемпионов. «Реал» и «Тоттенхэм» разгромили соперников в четвертом туре
Два кыргызстанца стали чемпионами мира по&nbsp;таэквондо Два кыргызстанца стали чемпионами мира по таэквондо
Победа &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; и&nbsp;проигрыш &laquo;Ромы&raquo;. Итоги четвертого тура Лиги Европы Победа «Манчестер Юнайтед» и проигрыш «Ромы». Итоги четвертого тура Лиги Европы
Бизнес
Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в&nbsp;соцсетях Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в соцсетях
&laquo;Халык Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор чемпионата&nbsp;КР по&nbsp;футзалу на&nbsp;сезон 2019-2020 «Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020
Счастливый четверг в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; новые СКИДКИ на&nbsp;смартфоны Счастливый четверг в O!Store — новые СКИДКИ на смартфоны
Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов
9 ноября, суббота
09:18
Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду ОАЭ в отборе на Олимпиаду Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду ОАЭ в ...
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 9 ноября 1992 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 ноября, пятница
23:03
Сборная Кыргызстана победила команду ОАЭ в отборе на чемпионат Азии по футболу
22:12
В Бишкеке неравнодушные жители занесли домой замерзшего бомжа. Он умер
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 ноября: ночью заморозки
19:00
Афиша Бишкека на выходные: осенний фестиваль, кинопоказы, выставки
18:30
9 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет