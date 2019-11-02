Алимардон Шукуров: Хочу попасть в «Барселону» и сыграть на чемпионате мира

В октябре Алимардон Шукуров дебютировал в основном составе сборной Кыргызстана по футболу и сразу забил два гола. Он стал самым молодым автором дубля в истории национальной команды и ее новой звездой. Об эмоциях, которые он испытал, ответственности перед болельщиками и своей клубной карьере 20-летний футболист рассказал 24.kg.

Фото Федерации футбола КР. Игрок сборной Кыргызстана по футболу Алимардон Шукуров

Из Кенеша в Стамбул

— Когда вы увлеклись футболом?

— В девять лет. Первым увлекся мой старший брат. Он приносил мяч домой, мы играли во дворе, и я захотел стать футболистом. Начинал в филиале клуба «Абдыш-Ата» в родном селе Кенеш Иссык-Атинского района. Со временем пробился в основной состав «Абдыш-Аты». Три месяца назад перешел в турецкую команду «Болуспор». Ее представители приезжали в Кыргызстан и смотрели мои матчи. После пригласили к себе.

— Как у вас дела в клубе?

— Нормально. Правда, пока дают мало игрового времени — четыре-пять раз выходил на замену. Буду стараться играть чаще.

«Болуспор» выступает в первой лиге. Конкуренция очень большая — все хотят победить. Слабых команд нет. Футбол в Турции любят.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Смотрю местные фильмы и сериалы и учу по ним турецкий язык. Кое-что уже выучил. Это помогает в общении с партнерами по команде.

Фото @sh10_official. Алимардон Шукуров вне соревнований

Холодная голова и горячее сердце

— Помните свой первый матч за сборную Кыргызстана?

— В ноябре 2017 года мы обыграли Макао в отборе на Кубок Азии. Я появился на поле за 5 минут до финального свистка.

— Волновались?

— Немного. Позднее еще дважды выходил на замену — за 15 и 25 минут до конца игр.

Больше всего переживал, выйдя в основе на матч с Мьянмой. Понимал, как он важен для меня. Тренер сказал — играть с холодной головой и горячим сердцем.

— Хотели обязательно забить?

— Показать хорошую игру. О голах не думал. Но, конечно, было здорово забить дома при своих болельщиках. Меня потом поздравили очень многие.

Это пока мой самый памятный матч в карьере.

— Как вас приняли ветераны сборной?

— Поддерживали на тренировках и играх, подсказывали. Со всеми футболистами у меня хорошие отношения. Ближе всего мы с Гулжигитом Алыкуловым. Мы почти ровесники.

— У вас большая конкуренция за место в основе?

— Конечно. Я этому рад. Она делает меня сильнее.

— Какие ожидания от отбора на чемпионат мира — 2022?

— Нам по силам попасть в финальную стадию. Главное — верить в себя, друг друга и тренерский штаб.

Сыграть на чемпионате мира — одна из моих главных целей.

О Месси и Роналду

— К чему еще стремитесь?

— Стать топовым футболистом, играть в лучших клубах и Лиге чемпионов.

— В какую команду хотите попасть?

— В «Барселону». С детства за нее болею. Люблю играть в короткий и средний пас — этот стиль ей присущ. Нравится Лионель Месси — его голевые передачи, дриблинг, обводка и техника.

Уважаю Криштиану Роналду. Он всегда работает над собой и добивается своего.

Все на стадион!

— В чем ваши самые сильные стороны?

— Наверное, в хладнокровии, технике и умении отдать пас. Однако болельщикам виднее.

— После матча с Мьянмой ваша популярность возросла. Довольны?

— Я очень скромный. Тот матч — история. Надо трудиться дальше и двигаться к своим целям.

Ощущаю ответственность перед болельщиками. Уверен в себе и в том, что и дальше буду радовать их, своих родных и Кыргызстан.

— Что пожелаете болельщикам?

— Помнить, что мы играем ради них, приходить на стадион и поддерживать сборную. В ноябре у нее в Бишкеке два очень важных матча.