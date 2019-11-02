Алимардон Шукуров: Хочу попасть в «Барселону» и сыграть на чемпионате мира

В октябре Алимардон Шукуров дебютировал в основном составе сборной Кыргызстана по футболу и сразу забил два гола. Он стал самым молодым автором дубля в истории национальной команды и ее новой звездой. Об эмоциях, которые он испытал, ответственности перед болельщиками и своей клубной карьере 20-летний футболист рассказал 24.kg.
Из Кенеша в Стамбул
— Когда вы увлеклись футболом?
— В девять лет. Первым увлекся мой старший брат. Он приносил мяч домой, мы играли во дворе, и я захотел стать футболистом. Начинал в филиале клуба «Абдыш-Ата» в родном селе Кенеш Иссык-Атинского района. Со временем пробился в основной состав «Абдыш-Аты». Три месяца назад перешел в турецкую команду «Болуспор». Ее представители приезжали в Кыргызстан и смотрели мои матчи. После пригласили к себе.
— Как у вас дела в клубе?
— Нормально. Правда, пока дают мало игрового времени — четыре-пять раз выходил на замену. Буду стараться играть чаще.
«Болуспор» выступает в первой лиге. Конкуренция очень большая — все хотят победить. Слабых команд нет. Футбол в Турции любят.
— Чем занимаетесь в свободное время?
— Смотрю местные фильмы и сериалы и учу по ним турецкий язык. Кое-что уже выучил. Это помогает в общении с партнерами по команде.
Холодная голова и горячее сердце
— Помните свой первый матч за сборную Кыргызстана?
— В ноябре 2017 года мы обыграли Макао в отборе на Кубок Азии. Я появился на поле за 5 минут до финального свистка.
— Волновались?
— Немного. Позднее еще дважды выходил на замену — за 15 и 25 минут до конца игр.
Больше всего переживал, выйдя в основе на матч с Мьянмой. Понимал, как он важен для меня. Тренер сказал — играть с холодной головой и горячим сердцем.
— Хотели обязательно забить?
— Показать хорошую игру. О голах не думал. Но, конечно, было здорово забить дома при своих болельщиках. Меня потом поздравили очень многие.
Это пока мой самый памятный матч в карьере.
— Как вас приняли ветераны сборной?
— Поддерживали на тренировках и играх, подсказывали. Со всеми футболистами у меня хорошие отношения. Ближе всего мы с Гулжигитом Алыкуловым. Мы почти ровесники.
— У вас большая конкуренция за место в основе?
— Конечно. Я этому рад. Она делает меня сильнее.
— Какие ожидания от отбора на чемпионат мира — 2022?
— Нам по силам попасть в финальную стадию. Главное — верить в себя, друг друга и тренерский штаб.
Сыграть на чемпионате мира — одна из моих главных целей.
О Месси и Роналду
— К чему еще стремитесь?
— Стать топовым футболистом, играть в лучших клубах и Лиге чемпионов.
— В какую команду хотите попасть?
— В «Барселону». С детства за нее болею. Люблю играть в короткий и средний пас — этот стиль ей присущ. Нравится Лионель Месси — его голевые передачи, дриблинг, обводка и техника.
Уважаю Криштиану Роналду. Он всегда работает над собой и добивается своего.
Все на стадион!
— В чем ваши самые сильные стороны?
— Наверное, в хладнокровии, технике и умении отдать пас. Однако болельщикам виднее.
— После матча с Мьянмой ваша популярность возросла. Довольны?
— Я очень скромный. Тот матч — история. Надо трудиться дальше и двигаться к своим целям.
Ощущаю ответственность перед болельщиками. Уверен в себе и в том, что и дальше буду радовать их, своих родных и Кыргызстан.
— Что пожелаете болельщикам?
— Помнить, что мы играем ради них, приходить на стадион и поддерживать сборную. В ноябре у нее в Бишкеке два очень важных матча.