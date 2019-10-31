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Спорт

Туркбай уулу Мирлан, Адылбек уулу Эркин. Кто еще выиграл чемпионат КР по боксу

Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Кыргызстана по боксу

В Бишкеке 28-31 октября прошел чемпионат Кыргызстана по боксу.

Многие бои протекали в бескомпромиссной борьбе. Одним из самых зрелищных был финал в весовой категории 57 кг, где Эсенбек уулу Акылбек одолел Сейитбек уулу Мунарбека.

Напряженным получился решающий поединок в весе 63 кг, в котором Кадырбек уулу Арген победил Рыспека Бектенова.

В категории 52 кг чемпионом стал Туркбай уулу Мирлан, 69 кг — Маматалы уулу Нурсултан, 75 кг — Бекжигит уулу Омурбек, 81 кг — Адылбек уулу Эркин, 91 кг — Ырысбек уулу Рустам, свыше 91 кг — Шермахамад Хакимов.

В турнире участвовали 66 спортсменов. Одной из целей было формирование национальной сборной для участия в отборе на Олимпийские игры.
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