Чемпион Адылбек уулу Эркин: Когда не боксирую, слушаю Моцарта и учу скороговорки

Боксер Адылбек уулу Эркин известен как знаменосец сборной Кыргызстана на открытии Олимпиады—2016 и чемпион многих турниров. Но мало кто знает, что это человек с тонкой душевной организацией. В нем сочетаются спортивная хитрость и любовь к классической музыке, кровожадность в ринге и сентиментальность вне его. Весной он впервые стал призером чемпионата Азии и на всех парах мчится ко второй Олимпиаде в карьере. Что вдохновляет на победы, он рассказал 24.kg.

Фото @adylbekuuluerkin. Бронзовый призер чемпионата Азии, многократный чемпион Кыргызстана по боксу Адылбек уулу Эркин

Адылбек уулу Эркин родился в 1991 году в селе Гульче. C девяти лет живет в Бишкеке. В детстве увлекался многими единоборствами, включая каратэ, самбо и муай-тай. В боксе с 17 лет. Шесть раз был чемпионом Кыргызстана, брал медали в Казахстане и России. Занимается у тренера Юрия Гавва. По образованию — юрист.

Инстинкт победителя

— Не ошибусь, сказав, что бронза на чемпионате Азии — главный успех в вашей карьере?

— Пока да.

— Как удалось его достичь?

— Физическая сила на таких турнирах мало что решает. Куда важнее моральная подготовка. Бывает, падаешь во время боя. Надо уметь собрать волю в кулак и подняться. Поддержка близких людей вдохновляла меня, плюс перед ЧА пообщался с психологом. Она придала мне уверенности в себе и посоветовала верить внутреннему чутью. Я по-новому взглянул на бокс и стал кровожаднее. Все участники турнира были голодны до победы. Но я с самого начала чувствовал, что займу призовое место.

Фото ГАМФКиС. Адылбек уулу Эркин (справа) на чемпионате Азии - 2019

Из фаворита в аутсайдеры

— Чем вам нравится бокс?

— Своей недостижимостью. Не каждый может им заниматься. Надо обладать крепким духом.

— Какой турнир в карьере самый памятный?

— Первый после прихода в бокс. Я был чемпионом города, области и страны по муай-тай и думал, что всех «вынесу». Но уже в дебютном бою соперник мне «настучал». Его преимущество было так велико, что поединок остановили раньше времени. Я заплакал и отказался покидать ринг. Пришлось тренеру уводить меня. В тот раз понял, что языки бокса и муай-тай здорово отличаются и мне есть над чем работать. Хотел взять реванш у того боксера, но через пару месяцев вновь проиграл ему. Однако затем одолел его на трех турнирах подряд.

Фото asbcnews.org. Адылбек уулу Эркин (слева) на лицензионном турнире в Китае, 2016 год

— Какие страны посетили как спортсмен?

— Таиланд, Монголию, Китай, Россию, Узбекистан, Казахстан, Бразилию, Италию и Беларусь.

— Где особенно понравилось?

— В Китае. Там чисто на улицах и у людей порядок в душе. Все друг друга уважают.

Когда с тренером не в ладах

— Что чувствовали, неся флаг Родины на открытии Олимпиады?

— Перед выходом на парад мы с командой около семи часов ждали своей очереди в подтрибунном помещении. Ноги отваливались, я натер мозоли. Но когда мы наконец вышли, забыл про боль и испытал неописуемую радость. Размахивая флагом, едва не прослезился.

Фото gettyimages.com. Адылбек уулу Эркин (с флагом) на открытии Олимпиады - 2016

— На Олимпиаде вы выбыли в первом круге. Могли выступить лучше?

— Физически я был крепок, но ментально очень слаб. Не был готов эмоционально и психологически. Не смог впутать соперника в свою игру и обмануть. Было тяжело осознавать, что проигрываю раунд за раундом.

Делю свою карьеру на два периода: до и после игр. До них бокс был для меня больше хобби, чем профессиональным занятием. На игры попал благодаря везению. Помню, 8 марта поехал вручить маме цветы и опоздал на сборы на 15 минут. Захожу, а тогдашний главный тренер мне: «Иди отсюда». Пришлось в тот день заниматься у личного тренера. Экс-наставник сборной меня недолюбливал. Это мотивировало. Постоянно твердил себе: «Я вам покажу! Я вам нос утру!» Был зол и на лицензионных турнирах притягивал к себе удачу.

После Олимпиадыстал общаться с психологами и ментально заряжаться.

Капризы и сомнения

— Одно время наших боксеров часто засуживали на международной арене. Как вы на это реагировали?

— Я человек эмоциональный. Бывало, плакал в гостинице или автобусе.

Дома меня засуживали чаще, чем за границей.

— Бросали бокс?

— Раз 20. Как-то заявил тренеру, что больше не хочу заниматься. Думал, будет меня удерживать, но он сказал: «Дело твое». Проснувшись на следующий день и немного подумав, я собрал вещи и отправился в зал. Тренер удивился: «Ты же ушел из бокса?!» «Это было вчера», — сказал я.

Фото Адылбек уулу Эркина. Адылбек уулу Эркин (справа) с тренером Юрием Гавва на одном из турниров

— Часто тренируетесь?

— Дважды в день, нередко у Юрия Гавва дома. Он придумал снаряды, помогающие мне правильно двигаться, отрабатывать удары и уклоняться от них. Обсуждаем тактику и стратегию боя.

Юрию Степановичу 68 лет, я его уважаю. Но порой мы ссоримся.

— Из-за чего?

— Бывает, он говорит мне испытать новую технику. Если с первого раза не получается, начинаю капризничать и сомневаться в ее эффективности.

Фото Адылбек уулу Эркина. Адылбек уулу Эркин (справа) с тренерами вне спортзала

— Хотели бы попробовать себя на тренерском поприще?

— Нет. Могу подсказать несколько раз. Но вести кого-то подолгу и целенаправленно у меня не хватит терпения.

На тренировку в гипсе

— С кем проводите спарринги?

— С несколькими ребятами, причем не только в моей весовой категории ( 81 кг ). Каждый из них силен по-своему и приходится приспосабливаться. Те, кто весит меньше, как правило, быстрее. Дерясь с ними, развиваю скорость и смекалку. В спаррингах с более тяжелыми боксерами — скорость и силу удара.

Хороший урок преподает мне Чингиз Борбашев. В бою с ним надо хитрить. Ох, как он бьет! Ни от одного боксера в жизни я не получал удара мощнее, чем от него. Один раз он так заехал мне в ухо, что оно неделю не слышало.

— Еще травмы бывали?

— На тренировках ломал нос (четырежды), пальцы и ребро. На турнирах бывают рассечения.

Фото @adylbekuuluerkin. Адылбек уулу Эркин (в нижнем ряду в центре) в составе сборной Кыргызстана на тренировке, 2018 год

— Долго восстанавливаетесь?

— Постоянно боксирую. Даже после перелома ребра не отдыхал. В итоге оно срослось криво.

Перед чемпионатом Азии — 2015 сломал большой палец правой руки. Юрий Степанович проявил хитрость: разрезал перчатку так, чтобы я мог боксировать с гипсом. Главный тренер о травме не узнал, и я сохранил место в сборной. На ЧА выиграл бой и завоевал путевку на чемпионат мира.

— Вам хватает витаминов и стипендии?

— Витамины не употребляю. А стипендию как-то не получал целый год. Было тяжело без поддержки. Но это не повод сдаваться. Надо заниматься тем, что тебе по душе.

Победителей не судят

— В бою предпочитаете действовать первым или вторым номером?

— Главное — победа. Если ради нее придется наступить противнику на ногу или ударить головой, сделаю это.

— Это же против правил...

— Один раз попал с соперником в клинч. Он шепнул мне, мол, давай разойдемся. Едва я ослабил захват, он отпрянул и ударил меня. До конца боя я был в смятении и проиграл. Потом подумал: «Что мешает мне делать так же?» Для успеха все средства хороши, и победителей не судят.

Фото @adylbekuuluerkin. Адылбек уулу Эркин (справа) и Майк Тайсон на одном из зарубежных турниров

— Кого-то из зарубежных боксеров уважаете?

— Раньше харизмой и необычным стилем нравился Рой Джонс. Потом заинтересовал Майк Тайсон. Многие думают, что он брал физической силой. Но за его победами стояла большая тренерская работа. Его наставник обозначал на теле боксера восемь точек, называл цифру, и Майк бил по определенному месту.

Не от мира сего

— Впереди много важных турниров?

— В сентябре — чемпионат мира. В январе начнется отбор на игры в Токио. Хочу попасть на Олимпиаду и взять золото.

Сейчас прохожу сборы и много работаю над своей психологией. Представляю себя стоящим на верхней ступени олимпийского пьедестала. Смотрю бои известных профессионалов и своих соперников и обсуждаю их с тренерами.

Фото @adylbekuuluerkin. Адылбек уулу Эркин (слева) на сборах, июнь 2019 года

— В сборной КР вы самый опытный?

— Нет. Самый опытный — 33-летний Чингиз Борбашев. Давно в строю Азат Усеналиев, Мирлан Туркбай уулу, Турат Осмонов и Омурбек Малабеков.

— Со всеми находите общий язык?

— Я не особо разговорчив. Интересы у меня не такие, как у всех. Люблю читать и слушать классическую музыку, но с партнерами по сборной об этом поговорить не могу. Наверное, я не от мира сего.

Важная шишка

— Какие книги нравятся?

— Одна из любимых — «Великий Гэтсби». Ее экранизация сильно отличается по содержанию. Нравится «Шерлок Холмс» — читая, будто сам становлюсь сыщиком.

Читал «Пятьдесят оттенков серого». Потом пожалел.

Фото @adylbekuuluerkin. Адылбек уулу Эркин (четвертый слева) в составе сборной Кыргызстана, 2018 год

— Кто ваш любимый композитор?

— Моцарт. Звучание скрипки, флейты, ударных и других инструментов в его симфониях переплетается. Слушая, представляю себя на месте дирижера, который из хаоса делает гармоничное произведение.

— Есть любимый фильм о боксе?

— Нет. Нравится фильм «Гаттака» (1997). Он о силе воли.

— Чем еще увлекаетесь?

— Работаю над собой. Люблю скороговорки и загадки, периодически пишу левой рукой (хотя сам правша), вношу небольшие модификации в автомобиль.

Фото ГАМФКиС. Адылбек уулу Эркин (слева) и пловец Денис Петрашов на Олимпиаде-2016

Смотрю в интернете, как люди что-то мастерят. Запомнились необычные сувениры с надписями «Важная шишка» и «Гвоздь программы». Первый представлял собой деревянный брусок с приклеенной шишкой, второй — брусок с гвоздем.

— Сами что-то мастерили?

— Начинал, но пока не доводил до конца.

Чемпион с черпаком

— Долго планируете выступать?

— Думаю, после победы на Олимпиаде-2020 закончу.

— Чем займетесь потом?

— Возможно, буду сантехником, электриком или поваром.

Как-то у нас дома был ремонт. Электропроводку монтировал парень лет на шесть моложе меня. Я поразился, как умело он сработал, и подумал, что хорошо бы тоже такому научиться.

— Работали по профессии?

— Нет. В 2014-м окончил вуз, и меня забрали в армию. Служил год в Национальной гвардии. Поначалу все только и говорили, что я боксер.

— Боялись?

— Скорее, уважали.

Был один инцидент. «Черпак», служивший уже полгода, стукнул мне по затылку. Я знал, что так принято, и не отреагировал. Но когда он повысил на меня голос, ударил его. На этом конфликт закончился. После службы мне показалось, что я будто был на каникулах.

Фото ГАМФКиС. Адылбек уулу Эркин (слева) в бою

— На улице силу применяли?

— Нет. Всегда ставил на чашу весов свою карьеру и возможные последствия уличной драки и выходил сухим из воды.

— На что живете?

— Кормят родители.

— Они довольны вашей спортивной карьерой?

— Сыты по горло. Но видят, как стараюсь после прошлой Олимпиады. Советуют довести карьеру до логического конца.