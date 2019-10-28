Таэквондисты из Кыргызстана выиграли девять золотых медалей в Казахстане

Кыргызстанцы выиграли девять золотых медалей на открытом чемпионате Алматы по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Олег Лим).

В турнире участвовали около 250 бойцов из Казахстана и КР. В отечественной сборной был 21 спортсмен — подопечные тренеров Темирлана Тагайбаева, Юрия Тена, Урмата Садырбекова и Курбана Закирова.

Чемпионами в своих категориях стали Айназик Абдужаббирова, Ислам Рамазанов, Сырга Русланбекова, Адина Ромова, Чолпон Шабинова, Жаныл и Бурул Султанкуловы. У Полины Горьковой две медали высшего достоинства. Кроме того, у спортсменов пять серебряных и семь бронзовых наград.

«Это были наши первые соревнования в новом сезоне. 2-3 ноября в Чолпон-Ате пройдет чемпионат Иссык-Кульской области», — добавили в федерации.