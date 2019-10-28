Сборная Кыргызстана заняла первое командное место на Кубке мира по пауэрлифтингу

Сборная Кыргызстана заняла первое общекомандное место на Кубке мира по пауэрлифтингу (по версиям WPA/AWPA). Об этом 24.kg сообщили в Федерации пауэрлифтинга WPC КР.

Турнир прошел 26-27 октября в Москве. Участвовали 14 команд. В сборной Кыргызстана было 12 атлетов. В различных номинациях они выиграли 22 золотые медали и шесть кубков за победу в абсолютном зачете. Три награды высшего достоинства взяла Роксана Набиева, по две — Бахрамжон Сабиров, Авазбек Халапов, Азимджан Кадыров, Анжелика Финк, Чынгыз Мамакеев, Хамит-Паша Муртазаев, Руслан Мустапаев и Алмаз Назаралиев. По одному золоту у Сергека Жееналиева, Жалила Жапарова и Дмитрия Дороженко.

Фото Федерации пауэрлифтинга WPC КР. Сборная Кыргызстана по пауэрлифтингу на Кубке мира

В упражнении «становая тяга» кыргызстанцы установили три мировых рекорда. Один из них в активе Азимджана Кадырова, два у Анжелики Финк (в экипировке и без).

На Кубке мира — 2018 сборная КР также победила в общекомандном зачете.