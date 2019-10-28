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Спорт

Кыргызстанец Азиз Мадаминов стал вторым на международном турнире по бильярду

Кыргызстанец Азиз Мадаминов занял второе место на международном турнире по бильярду (московская пирамида). Об этом сообщает сайт «Дуплет».

В Ростове-на-Дону (Россия) 21-27 октября прошли традиционные состязания на приз Ивана Саввиди. Участвовали 272 спортсмена из 12 стран. Кыргызстан представляли 20 бильярдистов.

Азиз Мадаминов на пути к финалу одолел россиян Павла Плотникова (5:2), Евгения Прусака (5:3), Никиту Володина (5:2) и узбекистанца Александра Сидорова (5:2). В решающем матче наш спортсмен уступил молдаванину Сергею Крыжановскому (3:5).

В 2016, 2017 и 2018 годах этот турнир выигрывал кыргызстанец Дастан Лепшаков. В этот раз он девятый.
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