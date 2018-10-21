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Спорт

Бильярдист Дастан Лепшаков в третий раз подряд выиграл крупный турнир в России

Фото llb.su. Дастан Лепшаков

Кыргызстанец Дастан Лепшаков в третий раз подряд выиграл международный турнир на приз Ивана Саввиди по бильярду (комбинированная пирамида). Об этом сообщает сайт «Дуплет».

Соревнования прошли 17-21 октября в городе Ростове-на-Дону. За победу боролись более 240 спортсменов из девяти стран. Среди них было 12 представителей КР.

Дастан Лепшаков становился чемпионом этого турнира в 2016-м и 2017-м. И на сей раз он смотрелся очень уверенно, выиграв все свои семь матчей. На пути к финалу повержены Андрей Ганин (РФ) — 5:0, Андрей Тутарков (РФ) — 5:1, Гани Шардарбеков (Казахстан) — 5:2, Виктор Локтев (РФ) — 5:3, Сергей Крыжановский (Молдова) — 5:4, Нодирбек Мирзаев (Узбекистан) — 5:2. В решающем поединке Дастан Лепшаков одолел Иосифа Абрамова (РФ) — 5:2.

Финал турнира на приз И.Саввиди с участием Дастана Лепшакова:
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