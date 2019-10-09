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Спорт

Депутат Тазабек Икрамов — бронзовый призер чемпионата мира по борьбе

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов выиграл бронзу на чемпионате мира среди ветеранов по борьбе.

Соревнования проходят 8-13 октября в Тбилиси (Грузия). В программе турниры по греко-римской и вольной борьбе. Участников разделили на пять дивизионов в зависимости от их возраста. В первый день разыгрывались медали в двух дивизионах среди борцов греко-римского стиля.

Тазабек Икрамов, которому на днях исполнится 45 лет, боролся в дивизионе В в весе 70 кг. В первом круге он одолел Золтана Шолле (Венгрия), затем был сильнее Раймо Лехто (Финляндия), но в полуфинале не справился с Азадом Алимохаммадпуром (Иран). В схватке за третье место Тазабек Икрамов поборол Орхана Тикача (Турция).

В дивизионе E выступали самые зрелые борцы. В весе 88 кг кыргызстанец Бердикул Караев одолел Кароли Зейтля (Венгрия), Фарамарза Будаги (Иран) и уступил Вильгельму Шродеру (Германия). В итоге у Караева серебро.
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