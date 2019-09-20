22:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстан проиграл ОАЭ в отборе на чемпионат Азии по футболу

Фото ФФ КР. Юношеская сборная Кыргызстана по футболу

Юношеская сборная Кыргызстана (до 16 лет) по футболу 20 сентября со счетом 1:2 проиграла команде ОАЭ в отборочном турнире на чемпионат Азии — 2020 по футболу.

Квалификационные состязания в группе F продолжаются в Бишкеке. КР и ОАЭ встречались в рамках второго тура. Гол в составе отечественной сборной на 86-й минуте с пенальти забил Бекназ Алмазбеков. В другом матче Ирак с таким же счетом одолел Ливан.

На старте отбора Кыргызстан победил Ливан (3:2). В заключительном матче, намеченном на 22 сентября, наша сборная сыграет с командой Ирака.
Ссылка:
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» с трудом обыграл казахстанский клуб на старте Лиги Европы
Удар молнии остановил футбольный матч на Ямайке. Два игрока попали в больницу
Сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА
Кыргызстан победил Ливан в отборе на чемпионат Азии по футболу
Лига чемпионов. «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Сити» победили в первом туре
Истерику на тренировке устроил аргентинский форвард «Ювентуса»
Лига чемпионов. Действующий победитель проиграл в первом туре
Кыргызстанки заняли второе место на международном турнире по футболу
Кыргызская премьер-лига. «Нефтчи» вышел на третье место в турнирной таблице
Женская сборная Кыргызстана выиграла бронзу на международном турнире по футболу
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова&nbsp;&mdash; первая чемпионка мира в&nbsp;истории кыргызской борьбы Айсулуу Тыныбекова — первая чемпионка мира в истории кыргызской борьбы
Гостей турнира, организованного братьями Матраимовыми, решили не&nbsp;фотографировать Гостей турнира, организованного братьями Матраимовыми, решили не фотографировать
У&nbsp;Кыргызстана третья лицензия на&nbsp;Олимпиаду-2020 У Кыргызстана третья лицензия на Олимпиаду-2020
Кыргызстан победил Ливан в&nbsp;отборе на&nbsp;чемпионат Азии по&nbsp;футболу Кыргызстан победил Ливан в отборе на чемпионат Азии по футболу
Бизнес
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»
В&nbsp;Кыргызстан приезжают экспортеры из&nbsp;Новосибирской области В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области
Главное IT-событие осени &laquo;КИТ-2019&raquo; уже 24&nbsp;сентября. Не&nbsp;пропусти! Главное IT-событие осени «КИТ-2019» уже 24 сентября. Не пропусти!