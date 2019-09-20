Кыргызстан проиграл ОАЭ в отборе на чемпионат Азии по футболу

Юношеская сборная Кыргызстана (до 16 лет) по футболу 20 сентября со счетом 1:2 проиграла команде ОАЭ в отборочном турнире на чемпионат Азии — 2020 по футболу.

Квалификационные состязания в группе F продолжаются в Бишкеке. КР и ОАЭ встречались в рамках второго тура. Гол в составе отечественной сборной на 86-й минуте с пенальти забил Бекназ Алмазбеков. В другом матче Ирак с таким же счетом одолел Ливан.

На старте отбора Кыргызстан победил Ливан (3:2). В заключительном матче, намеченном на 22 сентября, наша сборная сыграет с командой Ирака.