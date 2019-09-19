Кыргызстан победил Ливан в отборе на чемпионат Азии по футболу

Юношеская сборная Кыргызстана (до 16 лет) со счетом 3:2 победила команду Ливана в отборочном турнире на чемпионат Азии — 2020 по футболу.

Квалификационные состязания в группе F начались 18 сентября в Бишкеке. После первого тайма сборная КР проигрывала сопернику с разницей в два мяча, но во втором вырвала победу. Результативные удары нанесли Бекназ Алмазбеков (62-я минута) и Ааламбек Абылкасымов (72-я и 85-я минуты). В другом матче ОАЭ обыграли Ирак — 1:0.

Во втором туре, намеченном на 20 сентября, КР сыграет с ОАЭ, а Ливан с Ираком.

Победа в группе гарантирует кыргызстанцам путевку в финальную стадию чемпионата Азии. При определенном раскладе может хватить и второго места.