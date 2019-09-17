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Спорт

Кыргызстанец выиграл серебро на чемпионате Азии по шахматам

Фото из архива 24.kg. Шахматист Азиз Умарбеков

Кыргызстанец Азиз Умарбеков сегодня выиграл серебро на чемпионате Азии среди сеньоров (ветеранов) по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

ЧА прошел 9-17 сентября в Алматы (Казахстан). Медали разыгрывались на турнирах по классическим, быстрым шахматам и блицу. Кыргызстан представляли три спортсмена, выступившие во всех трех дисциплинах.

Федерации шахмат Кыргызстана
Фото Федерации шахмат Кыргызстана. Шахматисты из Кыргызстана на чемпионате Азии среди сеньоров

Азиз Умарбеков преуспел на турнире по блицу в категории до 50 лет. В девяти турах он набрал восемь очков и стал вторым, уступив чемпиону лишь по дополнительным показателям.
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