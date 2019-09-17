Кыргызстанец выиграл серебро на чемпионате Азии по шахматам

Кыргызстанец Азиз Умарбеков сегодня выиграл серебро на чемпионате Азии среди сеньоров (ветеранов) по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

ЧА прошел 9-17 сентября в Алматы (Казахстан). Медали разыгрывались на турнирах по классическим, быстрым шахматам и блицу. Кыргызстан представляли три спортсмена, выступившие во всех трех дисциплинах.

Фото Федерации шахмат Кыргызстана. Шахматисты из Кыргызстана на чемпионате Азии среди сеньоров

Азиз Умарбеков преуспел на турнире по блицу в категории до 50 лет. В девяти турах он набрал восемь очков и стал вторым, уступив чемпиону лишь по дополнительным показателям.