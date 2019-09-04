Ошский EREM выиграл международный турнир по футзалу

Ошский EREM выиграл международный турнир на кубок Ассоциации футзала КР. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Турнир проходил с 31 августа по 4 сентября в Чолпон-Ате. Участвовали восемь команд из Кыргызстана и Казахстана. В финале действующий чемпион КР встречался с командой «Жетысу» (Талдыкорган). За четыре минуты до конца матча EREM уступал в счете (2:4), но все же вырвал победу (5:4). Дважды в его составе отличился Максат Алимов, по разу — Павел Таку и Юлдашбай Салимбаев. Один мяч казахстанцы забили сами себе.

В игре за третье место бишкекский «Фарватер» обыграл земляков из «Строй-Мира» — 1:1 (3:1 по пенальти).

Турнир проводился впервые.