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Спорт

Ошский EREM выиграл международный турнир по футзалу

Фото @fc.erem. Футзальный клуб EREM

Ошский EREM выиграл международный турнир на кубок Ассоциации футзала КР. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Турнир проходил с 31 августа по 4 сентября в Чолпон-Ате. Участвовали восемь команд из Кыргызстана и Казахстана. В финале действующий чемпион КР встречался с командой «Жетысу» (Талдыкорган). За четыре минуты до конца матча EREM уступал в счете (2:4), но все же вырвал победу (5:4). Дважды в его составе отличился Максат Алимов, по разу — Павел Таку и Юлдашбай Салимбаев. Один мяч казахстанцы забили сами себе.

В игре за третье место бишкекский «Фарватер» обыграл земляков из «Строй-Мира» — 1:1 (3:1 по пенальти).

Турнир проводился впервые.
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