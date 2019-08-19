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Спорт

В Бишкеке провели крупный международный турнир по теннису

Фото из архива 24.kg. Турнир по теннису в Бишкеке

В столице завершился международный турнир Bishkek Sunrise Open − 1 по теннису. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Участвовали около 80 спортсменов из 10 стран, включая Израиль, Индию и США. Но победили представители ближнего зарубежья.

В одиночном разряде среди юношей Алексей Шестаков (Украина) в решающем матче победил Данила Озерного (Казахстан) — 6:7, 6:3, 6:2. Среди девушек россиянка Юлия Трифонова в финале обыграла землячку Полину Паунову — 6:1, 7:5.

В парных состязаниях лучшими среди юношей стали казахстанцы Дмитрий Безбородов и Данил Озерной, среди девушек — Адель Малгонусова (Казахстан) и Дарья Зубцовская (Беларусь).

Из местных игроков никто дальше 1/2 финала не пробился.
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