Кыргызстанец стал чемпионом мира по борьбе на поясах

Борец из Кыргызстана выиграл два золота на первенстве мира среди юношей. Об этом 24.kg сообщил президент Федерации борьбы на поясах КР Валерий Фуфачев.

Турнир прошел в Алмалыке (Узбекистан), собрав представителей 28 стран. «В нашей команде было 10 человек. Они выступали под руководством заслуженного мастера спорта Нурбека Кожобекова», — отметил Валерий Фуфачев.

Фото Валерия Фуфачева. Часть сборной Кыргызстана на первенстве мира в Алмалыке

В первый день проводились соревнования по узбекской борьбе белбогли кураш, во второй — по спортивной борьбе на поясах. Раймалы уулу Нурманбет (95 кг) стал чемпионом в обоих видах. Санжарбек Жумабаев (55 кг), Аскар Кочконов (60 кг) и Айбек уулу Шернияз (65 кг) взяли бронзу в борьбе на поясах.