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Спорт

«Дордой» и «Нефтчи» выиграли первые полуфиналы Кубка Кыргызстана по футболу

Клубы «Дордой» и «Нефтчи» 11 августа выиграли первые полуфиналы Кубка Кыргызстана по футболу.

Столичный «Дордой» в гостях со счетом 3:2 победил земляков из «Алги». За «Дордой» забили Муролим Ахмедов (40-я минута), Кайрат Жыргалбек уулу (60-я минута) и Вахыт Оразсахедов (71-я минута), за «Алгу» — Азиз Келдияров (32-я минута) и Бектур Амангельдиев (81-я минута).

Кочкор-атинский «Нефтчи» в гостях одолел «Академию-Лидер» из Иссык-Кульской области — 2:0. Результативные удары нанесли Усон уулу Эсенбек (72-я минута) и Азамат Омуралиев (93-я минута).

Согласно регламенту, в полуфинале команды играют друг с другом дважды — дома и в гостях. Ответные поединки пройдут 25 сентября. Действующий обладатель кубка — «Дордой».
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