Кыргызстанцы выиграли 13 боев на международном турнире по кулатуу эртаймаш

Кыргызстанцы выиграли 13 боев на международном турнире WEF 81 Proffight 34 по кулатуу эртаймаш. Об этом 24.kg сообщили организаторы соревнований.
Турнир прошел в селе Куланак Нарынской области, собрав участников из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В программе было 17 профессиональных поединков. Большинство завершилось досрочно благодаря удушающему приему или техническому нокауту.Саякбаев, Бекназар Мырзагелдиев, Омурбек Артыкбаев, Куткелди Сыдыкмаматов, Азамат Карабеков, Алтын Ашимбаев, Бекмырза Досматов. Отличились также Улан Конурбаев, Эдил Эсенгулов, Баймурат Сайтиев, Жаныбек уулу Данияр, Улан Эмилбеков и Таалайбек уулу Адис.