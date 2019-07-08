Кыргызстанцы выиграли 13 боев на международном турнире по кулатуу эртаймаш

Кыргызстанцы выиграли 13 боев на международном турнире WEF 81 Proffight 34 по кулатуу эртаймаш. Об этом 24.kg сообщили организаторы соревнований.

Турнир прошел в селе Куланак Нарынской области, собрав участников из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В программе было 17 профессиональных поединков. Большинство завершилось досрочно благодаря удушающему приему или техническому нокауту.