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Спорт

Кыргызстанцы триумфально выступили на Кубке Азии по таэквондо ITF

Фото ГАМФКиС. Эпизод Кубка Азии по таэквондо ITF

Кыргызстанцы триумфально выступили на открытом Кубке Азии по таэквондо ITF. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Турнир прошел 29-30 июня в Чолпон-Ате. Участвовали более 300 бойцов из 15 стран. Медали разыгрывались в восьми возрастных группах в разделах «тули» и «спарринг».

Сборная КР победила в командном зачете. У нее 183 золотые, 114 серебряных и 135 бронзовых наград. На втором месте Узбекистан (37 + 16 + 23), на третьем — Россия (20 + 15 + 15).

Ранее там же прошел открытый чемпионат Азии, наши таэквондисты взяли 137 наград.
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