Кыргызстанцы триумфально выступили на Кубке Азии по таэквондо ITF

Кыргызстанцы триумфально выступили на открытом Кубке Азии по таэквондо ITF. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Турнир прошел 29-30 июня в Чолпон-Ате. Участвовали более 300 бойцов из 15 стран. Медали разыгрывались в восьми возрастных группах в разделах «тули» и «спарринг».

Сборная КР победила в командном зачете. У нее 183 золотые, 114 серебряных и 135 бронзовых наград. На втором месте Узбекистан (37 + 16 + 23), на третьем — Россия (20 + 15 + 15).

Ранее там же прошел открытый чемпионат Азии, наши таэквондисты взяли 137 наград.