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Спорт

У кыргызстанцев 137 медалей на чемпионате Азии по таэквондо ITF

Кыргызстанцы выиграли 137 медалей на открытом чемпионате Азии по таэквондо ITF. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

ЧА прошел 27-28 июня в Чолпон-Ате. Участвовали бойцы из 15 стран, включая Аргентину, Бразилию и Великобританию. Награды разыгрывались в нескольких возрастных группах.

Сборная КР завоевала 54 золотые, 33 серебряные и 50 бронзовых наград и заняла первое общекомандное место. На втором Малайзия (11 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали), на третьем Узбекистан (7 + 7 + 10).

Сегодня в Чолпон-Ате стартовал второй крупный турнир по таэквондо ITF — Кубок Азии.
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