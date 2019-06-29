У кыргызстанцев 137 медалей на чемпионате Азии по таэквондо ITF

Кыргызстанцы выиграли 137 медалей на открытом чемпионате Азии по таэквондо ITF. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

ЧА прошел 27-28 июня в Чолпон-Ате. Участвовали бойцы из 15 стран, включая Аргентину, Бразилию и Великобританию. Награды разыгрывались в нескольких возрастных группах.

Сборная КР завоевала 54 золотые, 33 серебряные и 50 бронзовых наград и заняла первое общекомандное место. На втором — Малайзия (11 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали), на третьем — Узбекистан (7 + 7 + 10).

Сегодня в Чолпон-Ате стартовал второй крупный турнир по таэквондо ITF — Кубок Азии.