«Дордой» проиграл «Алтын Асыру» в пятом туре Кубка АФК по футболу

Бишкекский «Дордой» проиграл ашхабадскому «Алтын Асыру» в пятом туре группового этапа Кубка АФК по футболу.

Матч прошел 19 июня в Ашхабаде. У «Алтын Асыра» забили Алтымурад Аннадурдыев (23-я минута) и Мурад Ягшиев (89-я минута), у «Дордоя» — Азамат Байматов (62-я минута, в свои ворота) и Эрнист Батырканов (86-я минута). Итог — 3:1 в пользу хозяев поля.

По итогам матча «Дордой» лишился шансов на выход в плей-офф. Набрав четыре очка, он идет последним в группе D. В заключительном туре, намеченном на 26 июня, он сыграет в Бишкеке с таджикским «Худжандом».