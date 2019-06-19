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Спорт

«Дордой» проиграл «Алтын Асыру» в пятом туре Кубка АФК по футболу

Фото ФК «Дордой» . Команда «Дордой»

Бишкекский «Дордой» проиграл ашхабадскому «Алтын Асыру» в пятом туре группового этапа Кубка АФК по футболу.

Матч прошел 19 июня в Ашхабаде. У «Алтын Асыра» забили Алтымурад Аннадурдыев (23-я минута) и Мурад Ягшиев (89-я минута), у «Дордоя» — Азамат Байматов (62-я минута, в свои ворота) и Эрнист Батырканов (86-я минута). Итог — 3:1 в пользу хозяев поля.

По итогам матча «Дордой» лишился шансов на выход в плей-офф. Набрав четыре очка, он идет последним в группе D. В заключительном туре, намеченном на 26 июня, он сыграет в Бишкеке с таджикским «Худжандом».
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