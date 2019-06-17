Шахматисты из Кыргызстана победили на турнире в Италии

Кыргызстанцы победили на шахматном фестивале City of Cattolica, прошедшем в Италии. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

В программе фестиваля были состязания среди шахматистов с рейтингом ФИДЕ выше 2000 очков (турнир А), ниже 2000 очков (турнир B) и ниже 1600 очков (турнир C).

Фото Федерации шахмат Кыргызстана. Кыргызстанец Ислам Байсынов (слева) - победитель турнира в Италии

В турнире B участвовали 53 игрока из 14 стран. Чемпион мира и Азии среди любителей Ислам Байсынов в девяти турах набрал семь очков и занял первое место. В турнире C чемпионом стал Нурлан Шергалиев.