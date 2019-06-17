Закирян Абдулаев выиграл шестой тур чемпионата КР по настольному теннису

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» накануне прошел шестой тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

За победу боролись 72 спортсмена. В высшей лиге без поражений выступил Закирян Абдулаев (Чуйская область). Вторым стал Михаил Белоглазов, третьим — Медербек Кудайбергенов (оба из Бишкека). Из высшей лиги выбывают Закир Ташмухамедов и Анатолий Демин. В седьмом туре их сменят Нуртай Курманалиев и Алтынбек Мырзакарим.

Фото АНТ КР. Эпизод чемпионата Кыргызстана по настольному теннису по лигам

Чемпионат состоит из десяти туров. Предыдущий прошел в мае. Следующий намечен на 1 сентября.