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Спорт

Закирян Абдулаев выиграл шестой тур чемпионата КР по настольному теннису

Фото АНТ КР. Эпизод чемпионата Кыргызстана по настольному теннису по лигам

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» накануне прошел шестой тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

За победу боролись 72 спортсмена. В высшей лиге без поражений выступил Закирян Абдулаев (Чуйская область). Вторым стал Михаил Белоглазов, третьим — Медербек Кудайбергенов (оба из Бишкека). Из высшей лиги выбывают Закир Ташмухамедов и Анатолий Демин. В седьмом туре их сменят Нуртай Курманалиев и Алтынбек Мырзакарим.

АНТ КР
Фото АНТ КР. Эпизод чемпионата Кыргызстана по настольному теннису по лигам

Чемпионат состоит из десяти туров. Предыдущий прошел в мае. Следующий намечен на 1 сентября.
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