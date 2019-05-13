09:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

В Бишкеке провели пятый тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

Фото АНТ КР. Эпизод чемпионата по настольному теннису

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» 12 мая провели пятый тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

За победу боролись 78 спортсменов. В высшей лиге Закирян Абдулаев выступил без поражений и стал первым. На втором месте Михаил Белоглазов, на третьем — Закир Ташмухамедов. Из высшей лиги выбыли Нуртай Курманалиев и Самаган уулу Ыман, в шестом туре их сменят Акыл Шадыканов и Анатолий Демин.

По итогам пяти туров тройку лидеров турнирной таблицы составили Михаил Белоглазов, Закирян Абдулаев и Закир Ташмухамедов.

Чемпионат состоит из десяти туров. Четвертый прошел в апреле, его также выиграл Закирян Абдулаев. Следующий намечен на 9 июня.
Ссылка:
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
«Карвен» выиграл второй тур клубного чемпионата КР по настольному теннису
Закирян Абдулаев выиграл четвертый тур чемпионата КР по настольному теннису
В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по настольному теннису
«Альянс» выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
Михаил Белоглазов победил во втором туре чемпионата КР по настольному теннису
Михаил Белоглазов выиграл первый тур чемпионата КР по настольному теннису
Алишер Якупбаев выиграл чемпионат Кыргызстана по настольному теннису
Клуб «Альянс» стал чемпионом Кыргызстана по настольному теннису
Алишер Якупбаев выиграл девятый тур чемпионата страны по настольному теннису
В Бишкеке определились чемпионы по настольному теннису
Популярные новости
Марафон на&nbsp;Иссык-Куле. Как кыргызстанцы показали гостям мастер-класс Марафон на Иссык-Куле. Как кыргызстанцы показали гостям мастер-класс
Впервые в&nbsp;финалах Кубка чемпионов и&nbsp;Лиги Европы сыграют команды из&nbsp;одной страны Впервые в финалах Кубка чемпионов и Лиги Европы сыграют команды из одной страны
&laquo;Достук&raquo; победил на&nbsp;турнире по&nbsp;кок-бору, посвященном Дню Победы «Достук» победил на турнире по кок-бору, посвященном Дню Победы
Дарья Маслова выиграла международный марафон ШОС на&nbsp;Иссык-Куле Дарья Маслова выиграла международный марафон ШОС на Иссык-Куле
Бизнес
С&nbsp;7&nbsp;июня 2019 года открывается регулярный рейс по&nbsp;маршруту Ош&nbsp;&mdash; Алматы С 7 июня 2019 года открывается регулярный рейс по маршруту Ош — Алматы
Халык Банк поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! Халык Банк поздравил ветеранов с Днем Победы!
Elite House: Сносить дома на&nbsp;Южной магистрали не&nbsp;будут Elite House: Сносить дома на Южной магистрали не будут
9&nbsp;Мая на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; будет играть духовой оркестр 9 Мая на АЗС сети «Газпромнефть» будет играть духовой оркестр