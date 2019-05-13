В Бишкеке провели пятый тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» 12 мая провели пятый тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

За победу боролись 78 спортсменов. В высшей лиге Закирян Абдулаев выступил без поражений и стал первым. На втором месте — Михаил Белоглазов, на третьем — Закир Ташмухамедов. Из высшей лиги выбыли Нуртай Курманалиев и Самаган уулу Ыман, в шестом туре их сменят Акыл Шадыканов и Анатолий Демин.

По итогам пяти туров тройку лидеров турнирной таблицы составили Михаил Белоглазов, Закирян Абдулаев и Закир Ташмухамедов.

Чемпионат состоит из десяти туров. Четвертый прошел в апреле, его также выиграл Закирян Абдулаев. Следующий намечен на 9 июня.