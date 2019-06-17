Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

ITF. Фергана (Узбекистан)

От Кыргызстана участвуют спортсмены федерации, возглавляемой Керимбеком Мияровым.

13-18 июня. Чемпионат Азии по фехтованию. Токио (Япония)

Кыргызстан представляют Джумабай уулу Даанышман, Нурлан Кулуев, Назар Маткеримов и Роман Петров.

17-22 июня. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Шымкент (Казахстан)

На корты вышли около 80 спортсменов из 10 стран, в том числе кыргызстанец Кирилл Кистанов.

18-26 июня. Международные соревнования «Кубок Леонида Юртаева» по шахматам. Чолпон-Ата

Турнир посвящен памяти первого гроссмейстера Кыргызстана Леонида Юртаева. Запланированы состязания по классическим шахматам и блицу.

19 июня. Кубок АФК по футболу. Группа D, пятый тур. Ашхабад (Туркменистан)

«Алтын Асыр» (Туркменистан) — «Дордой» (Кыргызстан).

Это предпоследний тур группового этапа. В предыдущих «Дордой» набрал четыре очка и пока сохраняет шанс выйти в следующую стадию турнира.

19-25 июня. Республиканские соревнования «Здоровая нация — процветающая страна», финальный этап. Иссык-Кульская область

Это ежегодные состязания. В программе девять видов спорта. Участвуют непрофессиональные атлеты. Одна из целей — развитие массового спорта.

20-23 июня. Открытый чемпионат Центральной Азии по пауэрлифтингу WPC. Бишкек

Турнир проводится во второй раз. За победу борются представители восьми стран.

22-23 июня. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 11-й тур

«Академия-Лидер» — «Алай»,

«Кара-Балта» — «Абдыш-Ата»,

«Нефтчи» — «Илбирс».

23-24 июня. Открытый чемпионат Бишкека по бильярду. Бишкек, Sun Club, 11.00

Состязания проходят в дисциплине комбинированная пирамида. Силами меряются ведущие мастера кия страны.