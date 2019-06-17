Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

От Кыргызстана участвуют спортсмены федерации, возглавляемой Керимбеком Мияровым.
13-18 июня. Чемпионат Азии по фехтованию. Токио (Япония)
Кыргызстан представляют Джумабай уулу Даанышман, Нурлан Кулуев, Назар Маткеримов и Роман Петров.
17-22 июня. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Шымкент (Казахстан)
На корты вышли около 80 спортсменов из 10 стран, в том числе кыргызстанец Кирилл Кистанов.
18-26 июня. Международные соревнования «Кубок Леонида Юртаева» по шахматам. Чолпон-Ата
Турнир посвящен памяти первого гроссмейстера Кыргызстана Леонида Юртаева. Запланированы состязания по классическим шахматам и блицу.
19 июня. Кубок АФК по футболу. Группа D, пятый тур. Ашхабад (Туркменистан)
«Алтын Асыр» (Туркменистан) — «Дордой» (Кыргызстан).
Это предпоследний тур группового этапа. В предыдущих «Дордой» набрал четыре очка и пока сохраняет шанс выйти в следующую стадию турнира.
19-25 июня. Республиканские соревнования «Здоровая нация — процветающая страна», финальный этап. Иссык-Кульская область
Это ежегодные состязания. В программе девять видов спорта. Участвуют непрофессиональные атлеты. Одна из целей — развитие массового спорта.
20-23 июня. Открытый чемпионат Центральной Азии по пауэрлифтингу WPC. Бишкек
Турнир проводится во второй раз. За победу борются представители восьми стран.
22-23 июня. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 11-й тур
«Академия-Лидер» — «Алай»,
«Кара-Балта» — «Абдыш-Ата»,
«Нефтчи» — «Илбирс».
23-24 июня. Открытый чемпионат Бишкека по бильярду. Бишкек, Sun Club, 11.00
Состязания проходят в дисциплине комбинированная пирамида. Силами меряются ведущие мастера кия страны.