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Спорт

Кыргызстанцы произвели фурор на чемпионате Азии по гиревому спорту

Фото Шамиля Яргаева. Кыргызстанцы, отличившиеся на чемпионате Азии по гиревому спорту

Кыргызстанцы успешно выступили на чемпионате Азии по гиревому спорту. Об этом 24.kg сообщил тренер Шамиль Яргаев.

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Турнир проходил 7-12 июня в Хиве (Узбекистан). Участвовали около 220 атлетов из девяти стран. «В нашей команде было пять человек, каждый из которых минимум раз поднялся на высшую ступень пьедестала почета, — отметил Шамиль Яргаев. — По две медали высшего достоинства в разных номинациях взяли Аджибек Абакиров, Сабыр Мухамедрахимов и Азамат Казакбаев, по одной — Тариел Бакиров и Александр Петров. Все ездили на чемпионат за свой счет».

В рамках ЧА прошло заседание Азиатской федерации гиревого спорта. Шамиля Яргаева выбрали ее генеральным секретарем.
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