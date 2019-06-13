Кыргызстанцы произвели фурор на чемпионате Азии по гиревому спорту

Кыргызстанцы успешно выступили на чемпионате Азии по гиревому спорту. Об этом 24.kg сообщил тренер Шамиль Яргаев.

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Турнир проходил 7-12 июня в Хиве (Узбекистан). Участвовали около 220 атлетов из девяти стран. «В нашей команде было пять человек, каждый из которых минимум раз поднялся на высшую ступень пьедестала почета, — отметил Шамиль Яргаев. — По две медали высшего достоинства в разных номинациях взяли Аджибек Абакиров, Сабыр Мухамедрахимов и Азамат Казакбаев, по одной — Тариел Бакиров и Александр Петров. Все ездили на чемпионат за свой счет».

В рамках ЧА прошло заседание Азиатской федерации гиревого спорта. Шамиля Яргаева выбрали ее генеральным секретарем.