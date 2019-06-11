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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу упустила победу над командой Палестины

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу перед матчем с командой Палестины

Национальная сборная Кыргызстана по футболу не смогла победить команду Палестины в товарищеском матче.

Поединок прошел 11 июня в Бишкеке, став для отечественной дружины первым за пять месяцев. Наши футболисты проверяли силы перед отборочным турниром на чемпионат мира. В составе сборной КР результативные удары нанесли Турсунали Рустамов (31-я минута) и Бекжан Сагынбаев (49-я минута). Палестинцы отличились на 57-й и 89-й минуте, причем, второй гол забили с пенальти. Итог - 2:2.

В 2018-м, готовясь к Кубку Азии, КР и Палестина встречались дважды. Первый матч завершился вничью, второй выиграли кыргызстанцы. В текущем рейтинге ФИФА Кыргызстан идет 95-м, Палестина — 99-й.
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