Звезда ММА Кямран Аббасов: Заставил бойца из Бразилии убегать от меня

Кыргызстанец Кямран Аббасов с 2018 года участвует в турнирах организации One FC. В мае он нокаутировал японца Юшина Оками, имеющего опыт выступлений в UFC, и доказал, что является бойцом экстра-класса. О насыщенной карьере, взаимоотношениях с соперниками и болельщиками и желании биться в UFC он рассказал 24.kg.

Фото @kiamran_abbasov. Кямран Аббасов на турнире One FC

Наш герой родился в 1993 году в Бишкеке. В спорте с 10 лет. С 2015-го живет в Новороссийске и занимается в клубе Novoros-Fight. По данным сайта Sherdog, провел за карьеру 25 профессиональных боев и одержал 21 победу.

Максимум адреналина

— Вы начинали с греко-римской борьбы. Почему ее бросили?

— Она мне не нравилась. А сейчас иногда жалею, что бросил. Тренер, кстати, пытался удержать. Говорил, у меня большое будущее.

Все, что ни делается, — к лучшему. Благодаря борьбе освоил бросок через себя, который теперь считаю своим коронным приемом.

— После борьбы увлеклись смешанными единоборствами?

— Боксом. Это красивый вид спорта. Я большой фанат Майка Тайсона. Нравится его агрессивный стиль ведения боя.

Еще ходил на кикбоксинг. Мой дядя Якуб Алиев — кикбоксер и тренер.

Фото @kiamran_abbasov. Кямран Аббасов (слева) с дядей на тренировке. 2016 год

Когда занимался борьбой, боксом и кикбоксингом, всегда чего-то не хватало. Хотелось больше адреналина. В ММА пришел в 2011 году, узнав, что смогу в них делать все, что умею. Их у нас в то время называли вале-тудо.

Сразу стал биться среди профессионалов. Турниры проходили часто, и я участвовал везде. В день проводил минимум три боя. Дрался только за медали. О сайте Sherdog не знал, и многие мои ранние бои в его статистику не входят.

— Трудно было выдержать такой ритм в физическом и моральном плане?

— В физическом иногда было трудно. Два года жил у дяди Якуба и занимался под его руководством. Был жесткий режим: в 5.30 просыпался и устраивал пробежку на 10 километров. Затем отрабатывал бойцовскую технику. Спать ложился в 23.00.

То, чего требует организм

— Как попали в клуб Novoros-Fight?

— В 2014 году в Бишкеке проходил турнир WEF 1. Я выиграл свой бой. В качестве судьи присутствовал основатель Novoros-Fight Бесики Геренава. Дядя знал его и показал ему записи моих боев. Оценив меня, Бесики предложил заниматься в его клубе. Сказал, смогу раскрыться там быстрее.

Ныне Бесики Геренава — мой главный тренер. Навыки вольной борьбы оттачиваю с наставником Зарзандом Назаретяном, джиу-джитсу — с Михаилом Сердюком.

— С кем проводите спарринги?

— В зале бывает много ребят. Недавно держал пост и особо не тренировался. Делал только легкие упражнения. Сейчас тренеры и менеджеры ведут переговоры с другими залами. Может, поеду в Москву заниматься с Ярославом Амосовым, дерущимся в Bellator. Или буду практиковаться в Дагестане в клубе «Горец».

Намечается бой или нет, тренируюсь дважды в день. Организм требует! Бесики Геренава делает акцент на функциональной подготовке. Хочет, чтобы бойцы Novoros-Fight могли в полную силу провести любое количество раундов.

На пике карьеры?

— Давно были в Кыргызстане?

— Три года назад. Как стану чемпионом One FC, наверное, приеду (смеется).

— Бой за пояс намечается?

— Пока информации о следующем бое нет. Будет он титульным или рейтинговым и когда пройдет, решит организация. В One FC множество спортсменов и каждому надо дать выступить. Хочу провести еще хотя бы два боя в 2019 году.

— One FC в числе ведущих бойцовских организаций мира. Как заключили с ней контракт?

— Менеджер предложил заменить одного из участников турнира One FC — Visions of Victory. Биться предстояло с опытным бразильцем Луисом Сантосом. До турнира было лишь две недели, но менеджер знал, что я постоянно тренируюсь и могу достичь пика формы за неделю.

В One FC я не стремился. Хотел попасть в Bellator или UFC. Но мне предложили хороший контракт на шесть боев, и я согласился. Когда бьешься в престижной организации, твой рейтинг растет быстро.

Многие знакомые и болельщики не знают, что я доволен условиями в One FC, и жаждут видеть меня в UFC. Тренеры Novoros-Fight хотят, чтобы стал первым бойцом клуба в этой организации. Всему свое время. Надо стать чемпионом One FC и пару раз защитить титул. А потом — в UFC.

Без жалости к себе

— Как настраиваетесь на бои? Волнуетесь?

— Волнение есть у любого бойца. Не волнуется лишь тот, у кого не все в порядке с головой. Особенно переживаешь, когда сидишь в комнате и знаешь, что тебе вот-вот выходить на бой. Ощущаешь чувство ответственности. «Это моя работа. Нельзя дать сопернику взять то, что по праву принадлежит мне» — такими мыслями стараюсь побороть волнение.

Победа или поражение — все от Бога. Главное — знать, что подготовился к бою как следует. Многих бойцов поражения ломают психологически. Но я проигрывал не раз и не боюсь этого. Если ты уступил, значит, в какой-то момент не дожал и где-то себя пожалел. Надо возвращаться в зал и пахать еще усерднее.

— Травмы получали?

— В 2014 году в Нарыне на турнире по вале-тудо сломал ногу. С тех пор серьезных травм не было.

На бой с температурой

— Какой бой для вас был самым трудным?

— Против россиянина Юрия Изотова на турнире Tech-Krep FC в 2015-м. Накануне почувствовал недомогание, но не придал этому значения. Перед выходом в октагон померил температуру — 39,5. Бой стал для меня большим испытанием и уроком. Я проиграл и дал себе слово, что больше не буду драться больным.

В 2016 году выступал на турнире MixFace. До начала проходила пресс-конференция, где выставили пояс чемпиона. Он мне очень понравился, и я заявил всем, что заберу его домой. Многие засмеялись и засомневались во мне. Но я проявил характер и силу воли, выиграл за вечер три боя и забрал пояс.

— Бывают легкие бои?

— Нет. Иногда со стороны кажется, что бой получился для спортсмена легким. А тот просто был готов лучше соперника. Или один боец отнесся к другому несерьезно. Например, в декабре 2018-го я победил в середине первого раунда малайзийца Агилана Тани. Он был вторым номером в организации и, возможно, недооценил меня.

Из противников в друзья

— Над Юшином Оками. Он из высшей лиги и в свое время был одним из лидеров в UFC. Дрался с бразильцем Андерсоном Силвой, американцем Чейлом Сонненом и многими другими именитыми спортсменами.

— Луис Сантос. Он выступал в нескольких крупных организациях, включая Bellator. Провел более 70 профессиональных боев. Поединок с ним — один из самых интересных в моей карьере.

Не скажу, что я ударник мирового уровня. А он такой. Он победил, но в ходе боя усомнился в своих силах: включил «велосипед» и стал убегать от меня. Я оказался нетипичным противником. После боя Луис сказал: «Давно с такими не дрался и отвык от таких. Всем навязываю свою игру, но с тобой этот номер не прошел. Было тяжело. Ты заслуживаешь большого уважения». С тех пор мы в хороших отношениях. Он комментирует мои публикации в Instagram.

Рубиться до конца

— У вас есть принципиальные соперники?

— Нет. Может, только швед Себастьян Кадестам — чемпион One FC в моей весовой категории.

Раньше хотел подраться с американцем Сэйджем Норткаттом и доказать, что он просто раскрученный мальчик и не более. Но теперь, после боя с куда более мощным Оками, смысла в этом нет.

— С кем из звезд хотели бы сразиться?

— С американцами Робби Лоулером и Тайроном Вудли. Лоулер — экс-чемпион UFC. Любит рубиться до конца, на характере и никогда не включает задний ход. В этом мы с ним похожи. Шикарный бой у нас был бы.

Сердцем и душой

— Вам предлагали выступать за другую страну?

— Нет. Но, бывает, по своей инициативе выхожу на бой с флагом Турции. По национальности я турок и ценю свои корни. Бывает, выхожу с российским флагом. Россия мне как спортсмену помогает; считаю все постсоветские страны братскими.

Некоторые фанаты из Кыргызстана на меня за выход под другими флагами обижаются. Но я не вижу в этом ничего плохого. Главное — с какой страной я сердцем и душой.

— Применяли навыки бойца на улице?

— Часто провоцируют, но мне удается избегать конфликтов. Объясняю людям, что я профессиональный спортсмен и не стоит со мной связываться.

Сам себе кумир

— Какое у вас хобби?

— Гулять и кататься на велосипеде. Мои тренировки — и работа, и хобби.

— Есть кумиры, кроме Тайсона?

— Нет. В ММА я сам себе кумир (смеется).

— Вы наверняка кумир для многих.

— Возможно. Недавно узнал, что на турнире в Кыргызстане один боец посвятил мне победу и сказал, что хочет быть как я. Было приятно.

— А кому вы посвящаете победы?

— Жене и дочери.

— Чего пожелаете молодым поклонникам?

— Заниматься спортом. Не важно, где и за какую страну выступаете. Важно любить и ценить свое дело. Цените своих родных, близких и любите свою страну.